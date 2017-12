VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 2 dicembre: Ignazio Moser, Malgioglio, Rocio Munoz Morales in studio

02 dicembre 2017

Oggi, sabato 2 dicembre, alle 16 su canale 5, Silvia Toffanin conduce un nuovo appuntamento con Verissimo, l’appuntamento fisso del sabato pomeriggio degli italiani. La puntata odierna sarà in gran parte dedicata agli ultimi eliminati del Grande Fratello Vip 2017 che chiuderà i battenti lunedì 4 dicembre con la finalissima. Ai microfoni di Silvia Toffanin, racconteranno le emozioni vissute nella casa più spiata d’Italia Ignazio Moser, Cristiano Malgioglio e Lorenzo Flaherty, tutti eliminati nel corso della semifinale dal pubblico. Nello studio di Verissimo, poi, tornerà Cecilia Rodriguez che parlerà dell’amore sbocciato con Ignazio Moser all’interno della casa. I due piccioncini stanno vivendo la loro storia senza telecamere e parleranno dei primi momenti vissuti lontano dalle luci dei riflettori. La padrona di casa, poi, ospiterà Rocio Munoz Morale e Massimo Boldi, protagonisti al cinema con il film "Natale da Chef". Per lo spazio dedicato alla musica, poi, arriveranno Roby Facchinetti e Riccardo Fogli che, dopo lo scioglimento dei Pooh, hanno dato vita insieme ad un nuovo progetto musicale con l’album “Insieme”.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI: LE PAROLE DI IGNAZIO MOSER E CRISTIANO MALGIOGLIO

Ignazio Moser è uno degli ospiti più attesi della nuova puntata di Verissimo. Il ciclista, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha parlato della sua prima notte senza telecamere con Cecilia Rodriguez. “Ho trascorso la prima notte fuori dalla casa con Cecilia. È stata una notte romantica. Finalmente siamo potuti stare insieme senza telecamere”, ha detto Ignazio che è stato poi raggiunto in studio dalla Rodriguez. Il ciclista ha anche parlato della scelta di Francesco Monte di entrare nella casa per chiarire con Cecilia. Una scelta che Ignazio, perosnalmente, non avrebbe fatto. Intervistato da Silvia Toffanin, anche Cristiano Malgioglio ha fatto un bilancio della sua esperienza nella casa: “Nella casa ho fatto di tutto. Il Gf ha messo in evidenza quello che sono nella vita con i miei amici, con tutte le mie fragilità” – ja detto il paroliere che sulla popolarità conquistata ha aggiunto – “Sono molto felice di tutta questa popolarità. Non posso più camminare per strada e, a furia di fare foto con la gente, mi è venuta la cervicale”.

