Vittorio Ardovino/ La fidanzata è l’ex allieva Naomi Mele (Amici 17)

Vittorio Ardovino, il ballerino di Amici 17 che ha rifiutato di preparare la prova immunità è fidanzato con l'ex allieva della tredicesime edizione della scuola Naomi Mele.

02 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Vittorio Ardovino

Vittorio Ardovino è uno dei ballerini più promettenti di Amici 17. Pur avendo solo 22 anni ha già avuto alcune esperienza importanti ma la scuola di Amici 17 è sempre stata il suo sogno. Dopo molti provini, Vittorio è riuscito a conquistare uno dei banchi a disposizione dei ballerini conquistando immediatamente la fiducia dei propri compagni di squadra. In queste ore, però, il nome di Vittorio è salito alla ribalta soprattutto per il gossip. Vittorio, infatti, è fidanzato con Naomi Mele, un nome che i fans della scuola di Maria De Filippi conoscono già. Naomi Mele, infatti, è stata un’allieva della tredicesima edizione di Amici. La ballerina, però, fu costretta a lasciare la scuola a gennaio a causa di una frattura al piede. Vittorio e Naomi stanno insieme, come scrive Gossippiù.com, da circa due anni. I due hanno in comune la grande passione per la danza. Sarà stata Naomi a spingere Vittorio a provare la grande avventura nella scuola di Amici 17?

IL NO ALLA PROVA IMMUNITA’

Nello scorso pomeridiano di Amici 17, Vittorio si è esibito in un passo a cinque con Marcello Sacchetta, Stefano De Martino, Simone Nolasco e Giuseppe Giofrè che, però, non ha entusiasmo i professori secondo cui, insieme ai professionisti, Vittorio non spicca. E’ andato meglio, invece, il passo a due con Elena D’Amario. Anche per il nuovo appuntamento speciale di Amici 17, Vittorio dovrebbe esibirsi con alcune coreografie preparate durante la settimana. Per concentrarsi sulle esibizioni della sfida a squadra, Vittorio ha deciso di rinunciare alla prova immunità che, questa settimana, consiste in un passo a tre di Bill Goodson. Vittorio è determinato a dimostrare di avere un grande talento e con le nuove coreografie punta a convincere i professori a contare su di lui. Ci riuscirà?

© Riproduzione Riservata.