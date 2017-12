Yaser Vs Federico, Amici 17/ La comparata di canto sulle note di Attention di Charlie Puth

Yaser Vs Federico ad Amici 17 per la comparata di canto sulle note di Attention di Charlie Puth che andrà in scena durante la sfida a squadre di oggi, 30 novembre, cosa succederà?

02 dicembre 2017 Hedda Hopper

Yaser, Amici 17

Anche questa sfida tra Ferro e Fuoco vedrà Yaser e Federico uno contro l'altro. I due cantanti si sono scontrati nella prima diretta "ufficiale" di Amici 17 e faranno lo stesso anche questo pomeriggio con la comparata di canto che li vedrà scontrarsi sullo stesso brano. Charlie Puth - Attention è il titolo della canzone scelta per la nuova sfida dei due anche se già all'annuncio Federico non sembrava poi così entusiasta della canzone che ha già commentato come difficile, non solo una questione di tecnica e di tonalità (che forse alla fine abbasserà) ma anche di personalità e musicalità. Federico si dice carico ma ha potuto vedere le prove di Yaser che non solo la canta bene ma si sa muovere a differenza sua. Avrà ragione a temere il peggio in quest'ennesima sfida contro il cantante? Clicca qui per vedere le prove della sfida comparata.

AMICI 17, LA PROVA IMMUNITÀ

Yaser ha lavorato sodo questa settimana ed è riuscito a mettersi in mostra anche in una serie di discussioni che ci sono state nella scuola di Amici 17. In un primo momento lo abbiamo visto affrontare Mose dopo quello che è successo nella diretta di sabato e della sua decisione di non affrontare Biondo come aveva annunciato giorni prima, e in secondo molto ha affrontato Luca, suo compagno di squadra. Il pomo della discordia è proprio la prossima diretta di oggi e la sfida a squadre visto che toccava a Matteo scegliere i migliori. Proprio in virtù di questo e della classifica di gradimento, che conta molto su eliminazioni e sfide, Yaser ha deciso di affrontare la prova immunità che per il canto sarà ancora "Poster" di Claudio Baglioni. Dopo un'attenta riflessione il cantante ha capito che questa potrebbe essere l'unica occasione per esibirsi e/o salvarsi. Clicca qui per vedere il video del momento.

LA STORIA DI FEDERICO

Federico è uno dei pochi cantanti che non è riuscito a mettersi in mostra e che non si è esibito nella prima diretta di sabato. Il suo capitano ha deciso di non schierarlo e il cantante ha comunque rischiato di uscire visto che si trova agli ultimi posti nella classifica di gradimento e lo stesso potrebbe succeder oggi con la nuova sfida e la comparata di canto con Yaser. Eppure Federico Baroni era entrato nella scuola sotto i migliori auspici per via del suo sound e della sua musica nota anche a tutti coloro che spesso e volentieri lo hanno sentito esibirsi per strada. Dopo un breve periodo passato in Inghilterra, Federico è tornato a Roma dove ogni weekend suona in via del Corso. Ha sempre tanta voglia di mettersi un gioco e sogna un giorno di diventare un cantautore di successo, Amici 17 è davvero la strada giusta per lui?

© Riproduzione Riservata.