ZECCHINO D'ORO 2017/ Terza puntata: i 12 brani in gara. In studio le Winx (oggi, 2 dicembre)

La terza puntata del 60esimo Zecchino d'Oro 2017 entra nel vivo della gara: in onda su Rai1 in diretta dall'Antoniano di Bologna alle 16.40 di sabato 2 dicembre 2017.

02 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Lo Zecchino d'Oro su Rai 1

Oggi, sabato 2 dicembre, alle 16.40 su Rai 1 va in onda in diretta dall’Antoniano di Bologna la terza puntata del 60° Zecchino d’Oro. Nel corso del pomeriggio si vedranno i 16 solisti esibirsi nei 12 brani - eseguiti in una versione ridotta - che si contendono l’ambito premio musicale. Alla conduzione della sessantesima edizione dello Zecchino d’oro, che vede Carlo Conti nei panni di direttore artistico, ci sono gli ormai affatatissimi Francesca Fialdini e Gigi & Ross. A votare i brani in gara ci sarà una giuria di bambini affiancata da quattro “giudici speciali”: Lodovica Comello, Alessandro Greco, Roberta Giarrusso e Cristina D'Avena. La regina delle sigle dei cartoni animati si esibirà in un medley di brani storici dello Zecchino. In studio ci saranno anche la famosissime Winx. Nel corso della puntata si palerà anche di solidarietà con la campagna di raccolta fondi “Operazione Pane”, rivolta alle persone e ai nuclei familiari che vivono in povertà; il progetto è promosso da Antoniano Onlus e patrocinato da Rai Responsabilità Sociale.

LO SHOW DI VENERDÌ 8 DICEMBRE

La finale dello Zecchino d’oro andrà in onda sabato 9 dicembre, ma prima - venerdì 8 dicembre - ci sarà uno show in prima serata condotto da Carlo conti dallo studio di “Tale e quale Show”: “Sarà l’occasione per ripercorrere la storia di questo festival per bambini, nato nel 1959 da un’idea di Cino Tortorella, l’indimenticabile Mago Zurlì. Riproporremo le canzoni del passato diventate più famose, da “Quarantaquattro gatti” a “Il caffè della Peppina”, mostrando prima il filmato della esibizione originale e poi le stesse canzoni verranno proposte da interpreti come Patty Pravo (canterà “Fammi crescere i denti davanti”), Nino Frassica, Anna Tatangelo, Laura Chiatti, Claudia Gerini, Beppe Fiorello, Marco Masini, Bianca Guaccero e naturalmente Cristina D’Avena con il suo “Valzer del moscerino”. Per l’occasione la giuria sarà formata da Sabrina Ferilli, Giovanni Allevi, Christian De Sica, Enrico Brignano e Platinette”, ha svelato Calo Conti a Quotidiano.net.

