A LETTO CON IL NEMICO/ Su Rai Movie il film con Julia Roberts (oggi, 20 dicembre 2017)

A letto con il nemico, il film in onda su Rai Movier oggi, mercoledì 20 dicembre 2017. Nel cast: Julia Roberts, Kevin Anderson e Patrick Bergin, alla regia Joseph Ruben. Il dettaglio.

20 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai Movie

JULIA ROBERTS NEL CAST

A letto con il nemico, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola thriller e drammatica dal titolo originale "Sleeping with the Enemy" uscita nel 1991 per la regia di Joseph Ruben. Il film, è ispirato ad un romanzo pubblicato del 1987 dalla scrittrice britannica Nancy Price e nel cast, oltre a Julia Roberts, hanno recitato Kevin Anderson, Patrick Bergin e Kyle Secor. L'attrice protagonista Julia Roberts è diventata una star di fama mondiale grazie alla sua interpretazione nel film commedia "Pretty Woman" insieme ad un altro grande del cinema, l'attore statunitense Richard Gere. Per il film "A letto con il nemico" la Roberts ha ottenuto una nomination al premio "Saturn Award" nella categoria "migliore attrice protagonista". L'attore irlandese Patrick Connolly Bergin, prima di fare carriera nel cinema, era un professore di matematica molto apprezzato dagli studenti. E' diventato noto nel mondo del cinema grazie al suo ruolo di protagonista nel film colossal "Le montagne della luna". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

A LETTO CON IL NEMICO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

I coniugi Burney vivono in una elegante villetta nella zona turistica di Cape Cod. Martin Burney (Patrick Bergin) è diventato un marito possessivo e violento e la moglie Laura (Julia Roberts) è ormai una donna sottomessa e infelice. Quando Laura non riesce più a sopportare le prepotenze del marito, si convince che l'unica alternativa per salvarsi è la fuga. L'occasione le si presenta una sera mentre era ospite di amici insieme a Martin, sopraggiunge un temporale, Laura fugge e fa credere di essere annegata. Il corpo della donna non viene ritrovato ma, Martin organizza comunque il funerale della moglie. Qualche giorno dopo, mentre è al lavoro, Martin riceve le condoglianze di una donna che dice di essere stata l'allenatrice di nuoto di sua moglie. Burney non ha mai saputo che la moglie frequentasse una piscina, inoltre, per una serie di eventi strani, comincia a sospettare che Laura fosse ancora viva. La donna infatti è viva e si trova in Iowa, ha cambiato identità ed ora si chiama Sara Waters. Laura conosce Ben Woodward (Kevin Anderson), un insegnante molto simpatico, tra i due nasce l'amore e la donna gli racconta del suo passato e del suo vero nome. Nel frattempo riesce anche a ritrovare sua madre, che non vedeva da tempo per colpa del marito. Anche Martin entra in contatto con l'anziana donna, va a trovarla nella casa di riposo in cui si trova e, attraverso una serie di domande, scopre che Laura ha una relazione con un insegnante. Per evitare che potesse raccontare del loro incontro, Martin decide di soffocare la donna ma per fortuna arriva un infermiere che manda a monte i suoi piani. Martin rintraccia Laura, si procura una pistola e va a casa sua, inaspettatamente arriva Ben e Martin tenta di sparargli. La donna interviene prontamente e Martin ha la peggio, Laura può finalmente trovare protezione tra le braccia di Ben.

© Riproduzione Riservata.