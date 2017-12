AGENTS OF SHIELD 5/ Sbarca in Italia la quinta stagione. Anticipazioni del 20 dicembre 2017: arrivano i Kree!

Agents of SHIELD 5, anticipazioni del 20 dicembre 2017, in prima Tv su Fox. Coulson e la squadra si trovano nello spazio, ma la realtà si rivelerà peggiore di quanto credono.

Agents of SHIELD 5, in prima tv assoluta su Fox

AGENTS OF SHIELD 5, ARRIVA LA NUOVA STAGIONE

Al via nella prima serata di Fox di oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, la serie tv Agents of SHIELD 5, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, dal titolo "Orientation", che ci riporterà nel punto della trama in cui abbiamo lasciato i protagonisti. Creata da Joss Whedon, la quinta stagione ci mostrerà che cos'è successo a Coulson, interpretato dallo storico Clark Gregg, ed al resto della squadra in seguito al rapimento che li ha portati nello spazio. Il gruppo dovrà quindi non solo capire come muoversi in uno scenario inedito ed a contatto con nuove forme di vita, ma anche e soprattutto riuscire a sopravvivere. La nave spaziale in cui si trovano i nostri nasconde infatti molti segreti e minacce oscure, che comporteranno il ritorno in scena di alcune creature che abbiamo conosciuto nei precedenti capitoli. Dopo aver vissuto la Terrigenesi dal punto di vista di Daisy (Chloe Bennet) e degli altri Inumani, è arrivato il momento di conoscere a fondo la razza dei Kree. Sembra tuttavia che non saranno solo gli esseri blu a dare del filo da torcere a Coulson ed al resto del team: ritornare a casa sarà davvero un'impresa più difficile del previsto. Rivedremo quindi i volti più noti, che ritorneranno nel cast con qualche cambiamento dovuto alla stagione precedente. Soprattutto per quanto riguarda Fitz (Iain De Caestecker), che a quanto pare è l'unico a trovarsi lontano dagli amici. Il cast potrà contare su Ming-Na Wen nei panni di May e di Elizabeth Henstridge in quelli di Jemma Simmons, oltre che Mack, interpretato da Henry Simmons e Yo-Yo, alias dell'attrice Natalia Cordova-Buckley. Avremo modo inoltre di conoscere dei volti nuovi, che entreranno a far parte della trama fin dalla premiere e con un ruolo tutto da scoprire. Jerr Ward sarà infatti Deke, mentre Virgil verrà interpretato da Deniz Akdeniz e Enoch avrà il volto di Joel Stoffer. Il ruolo dei nuovi personaggi dello show sarà centrale e diventerà sempre più chiaro nel corso degli episodi. Entreranno infatti in contatto con i nostri protagonisti in modo particolare, affermando di trovarsi in pericolo. Ci si può davvero fidare di loro? A scoprirlo sarà proprio Coulson, che ancora una volta avrà il difficile compito di mantenere unito il team. Sembra tra l'altro che fra Daisy e Jemma ci siano ancora delle questioni da risolvere e che l'Inumana in particolare si troverà di fronte ad un bivio significativo.

ANTICIPAZIONI DEL 20 DICEMBRE 2017, EPISODIO 1 "ORIENTATION"

Dopo essersi lasciato alle spalle Fitz, Coulson ed il resto della squadra si ritrovano a bordo di una nave spaziale ed alle prese con un gruppo di sconosciuti. All'arrivo, gli agenti dello SHIELD verranno presentati a Virgil, il leader del gruppo di sopravvissuti, che tuttavia avrà vita breve. Dopo aver serrato le fila e ritrovato Deke a bordo della nave, si scopre che la creazione del velivolo spaziale risale a circa un centinaio d'anni prima. La speranza di May e Jemma è di riuscire a lanciare un messaggio in grado di metterli in contatto con la Terra. Le due donne scopriranno tuttavia che la stazione spaziale non è più abitabile e che è stata distrutta quasi del tutto da una catastrofe avvenuta in passato. Coulson invece riuscirà a trovare il monolite che li ha trasportati misteriosamente al di fuori dell'orbita, scoprendo di aver compiuto non solo un viaggio nello spazio, ma anche nel tempo. Nel frattempo, Mack e Yo-Yo si imbatteranno con alcune creature che vivono all'interno della nave e si ritroveranno faccia a faccia con i Kree. Gli alieni blu riusciranno alla fine a catturarli, svelando di avere il totale controllo della nave e di essere promotori delle battaglie che si sono verificate fra i vari abitanti.

