ALIEN - LA CLONAZIONE/ Su Rai 4 il film con Sigourney Weaver (oggi, 20 dicembre 2017)

Alien - La clonazione, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoeldì 20 dicembre 2017. Nel cast: Sigourney Weaver e Winona Rider, alla regia Jean-Pierre Jeunet. La trama del film nel dettaglio.

20 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Rai 4

JEAN-PIERRE JEUNETTE ALLA REGIA

Alien - La clonazione, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 21.05. Uno dei grandi classici del cinema fantascientifico, stiamo parlando della epllicola di Alien - La clonazione che è stata diretta nel 1997 da Jean-Pierre Jeunet e rappresenta il prosieguo di Alien 3, diretto da David Fincher nel 1992. Nel quarto capitolo della saga di Alien la protagonista Ellen Ripley è stata clonata con l'unico obiettivo di conservare in vita l'embrione alieno che porta in grembo. A vestire i panni della unica eroina della saga è sempre la straordinaria Sigourney Weaver, diventata nota al pubblico internazionale proprio grazie a questo personaggio. Nel corso della sua lunga ed entusiasmante carriera costellata da altri grandi successi, Sigourney Weaver è poi apparsa in film come Avatar, Sette minuti dopo la mezzanotte, Holes - Buchi nel deserto, Heartbreakers - Vizio di famiglia e Ghostbusters - Acchiappafantasmi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALIEN - LA CLONAZIONE, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Siamo nel 2379 ed il capitano Ellen Ripley è ormai stata clonata dalla Compagnia con l'unico scopo di utilizzare l'esemplare xenomorfo, che la Ripley originale portava in grembo, per scopi militari. Dopo ben otto tentativi, la nuova Ripley è ormai pienamente operativa ma ciò che gli scienziati del dipartimento della nave Auriga non sanno e che la donna è ormai dotata di straordinari poteri, derivanti dall'embrione xenomorofo con cui è entrata in contatto originariamente. Poco dopo la fine della sperimentazione, l'Auriga carica un numero imprecisato di passeggeri che serviranno per incubare gli embrioni prodotti dalla regina xenomorfa. La Compagnia ha infatti intenzione di dar vita ad un vero e proprio esercito alieno. Quando la nuova Ellen Ripley comprende di essere solo un semplice clone e viene a conoscenza del reale piano del generale Perez, cercherà di annientare tutti gli esemplari di xenomorfo presenti sulla navicella Auriga, grazie anche all'aiuto di Annalee Cal.

© Riproduzione Riservata.