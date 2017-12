ALIEN VS. PREDATOR/ Su Rai 4 il film con Raul Bova e Sanaa Lathan (oggi, 20 dicembre 2017)

Aliens Vs. Predators, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 20 dicembre 2017. Nel cast: Raoul Bova e Sanaa Lathan, alla regia Paul W. S. Anderson. Il dettaglio della trama.

20 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film di fantascienza in seconda serata su Rai 4

RAOUL BOVA NEL CAST

Alien Vs. Predator, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di fantascienza e azione che è stata diretta da Paul W. S. Anderson e che si pone come interessante crossover tra due delle saghe sci-fi più conosciute degli ultimi trent'anni, ovvero quella degli alieni Xenomorfi e della razza di cacciatori Yautja. Arrivato nelle sale cinematografiche nel 2004, "Alien Vs. Predator" ha rappresentato per Paul W. S. Anderson uno dei principali progetti dopo aver portato sullo schermo la serie videoludica di Resident Evil, il film del regista britannico rappresenta il primo esperimento di crossover tra due grandi serie fantascientifiche horror e si caratterizza per essere anche un prequel degli eventi raccontati in "Alien" (1979). Infatti, ai classici elementi di avventura si aggiunge il fascino del confronto tra due razze aliene quasi invincibili e della cui lotta fanno da spettatori un gruppo di scienziati. Nel cast del film di Anderson a spiccare è soprattutto la presenza dell'attore italiano Raoul Bova che qui veste i panni del dottor Sebastian De Rosa ed è co-protagonista con Sanaa Lathan (Alexa Woods), assieme a loro figurano anche Lance Henriksen (Charles Bishop Weyland), Ewen Bremner (Graeme Miller) e Colin Salmon (Maxwell Stafford). Eccco nel dettaglio la trama del film.

ALIEN VS. PREDATORS, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Le vicende narrate nel film prendono il via con l'improvvisa scoperta nell'Antartide di un fenomeno inusuale (un aumento di temperatura) che porta una squadra di scienziati a recarvisi sotto la guida della dottoressa Alexa Woods, una volta a destinazione, il gruppo del quale fa parte anche l'archeologo Sebastian De Rosa rinviene una gigantesca piramide sotterranea. Di fronte al mastodontico edificio, viene deciso che metà squadra resterà di guardia nella stazione di caccia in prossimità della piramide, mentre il resto della spedizione penetrerà nelle sue viscere. A loro insaputa, l'ingresso fa sì che venga attivato un antico meccanismo che risveglia da un lunghissimo sonno una Regina Xenomorfa che era stata lì ibernata in epoche passate. Mentre in superficie alcuni membri della spedizione vengono fatti a brandelli da tre giovani cacciatori Predator sbarcati da un'astronave, il gruppo guidato da Alexa arriva a una camera sacrificale dove si dotano di alcuni "Plasma Caster", delle armi sconosciute ma efficaci contro gli alieni: una volta messe in funzione, tuttavia, i membri della spedizione capiscono di essere finiti in una trappola e vengono prima assaliti e poi infettati dagli Xenomorfi. Da questo attacco si salvano solo Sebastian e Alexa (tra i quali intanto è nato un feeling) che, impotenti, assistono al primo scontro tra un Predator che stava per ucciderli e uno Xenomorfo che provvidenzialmente lo infilza con la coda e consente loro di scappare. Da lì comincia una fuga mozzafiato per fuggire dalla piramide e scampare a quella che sembra una caccia rituale che vede coinvolte tra di loro le due specie aliene...

