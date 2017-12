Amici 17/ Anticipazioni: Luca Vismara ringrazia Giusy Ferreri per il confronto (oggi, 20 dicembre)

Amici 17, anticipazioni e news del 20 dicembre 2017. Bryan torna dopo l'infortunio, Orion preoccupato per il suo posto nella scuola: rivalità alle stelle nella scuola!

20 dicembre 2017 - agg. 20 dicembre 2017, 9.45 Anna Montesano

Bryan e Orion, Amici 17

Dopo gli scontri verbali con Rudy Zerbi nello speciale di Amici 17 di sabato scorso, Luca Vismara ha avuto un confronto con Giusy Ferreri, anche lei insegnante di canto nella scuola. Il ragazzo ha spiegato alla maestra perché ha deciso di usufruire della sua seconda giustificazione: “Si è capito ormai che tra me e Rudy feeling non ce n’è, però quello che mi dispiace è che io non voglio fare il furbo”. La Ferreri ha voluto essere sincera con Luca e gli ha detto che, al momento, nemmeno lei se la sentirebbe di salvarlo. Ma il suo “no” non dipende dalle doti vocali dell’alunno, ma dal suo stile: “Tu canti bene, sei intonato, c’è anche, per quanto riguarda me, un timbro che è subito riconoscibile. Questa scelta è stata fatta sulla misura dei tuoi inediti, che versano praticamente su uno stile, su un mondo che al momento non è molto attuale (…) in Italia (…) A mio parere hai fatto bene a giustificarti”, ha detto la cantante. Luca ha detto di basarsi molto sul modello svedese d’avanguardia e così la Ferreri lo ha invitato a ragionare sulle esigenze del mercato discografico italiano. Il ragazzo ha confessato alla maestra di fare molta fatica a che non si ritirerà mai. Per Luca parlare con Giusy Ferreri è stato molto liberatorio: “Grazie a Giusy Ferreri per il confronto!”, ha scritto su Twitter. (agg. Elisa Porcelluzzi)

AMICI 17: IL RITORNO DI BRYAN

Si smuovono gli equilibri nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Prima della pausa natalizia, i ragazzi hanno ricevuto una bellissima notizia: Bryan Ramirez, il ballerino di danza classica infortunatosi alcune settimane fa, è guarito ed è tornato ad essere a tutti gli effetti un elemento della scuola. Ricordiamo infatti che un infortunio ha costretto il ballerino a lasciare la scuola e per lungo tempo non si è saputo nulla sulle sue condizioni di salute e la sua permanenza nel programma. Ieri è arrivato l'annuncio che ha reso felice tutti tranne uno, apparso preoccupato per questo ritorno. Si tratta di Orion Pico, la cui prima reazione è stata affermare che "Da ora bisogna lavorare di più": col ritorno di Bryan infatti anche lui trova di fronte uno sfidante molto agguerrito e nella sua stessa categoria, la danza classica.

AMICI 17, LUCA CONTRO MOSE: LA RIVALITÀ CRESCE

Dopo essere stato per settimane l'unico esponente di questa categoria, ora riparte il confronto con un rivale che è un vero fuoriclasse, ed è questa sfida che preoccupa Orion, timoroso di poter perdere il suo posto nella scuola. Intanto si acuisce anche la rivalità tra Mose e Luca Vismara: per quest'ultimo il rivale "non esiste proprio", mentre il rapper trova Luca il più debole della scuola di Amici. È molto probabile che arrivi presto una sfida tra i due, intanto Luca, anche spronato dalle critiche di Rudy Zebi, ha mostrato in queste settimane grande carattere, riuscendo anche a risalire in classifica di gradimento, dove per settimane è stato ultimo. Rivalità alle stelle quindi nella scuola di Amici, purtroppo per assistere alle nuove sfide bisognerà attendere la conclusione delle festività natalizie.

