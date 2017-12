ANTONIO BARBIERI / Al via Masterchef 7: "Con Antonia c'è stato molto feeling, ha portato aria nuova"

Antonio Barbieri presenta la sua nuova avventura a Masterchef Italia 7 in partenza domani su Sky Uno. Non è questa l'unica novità televisiva per lui...

20 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Bruno Barbieri

Masterchef Italia 7 prenderà ufficialmente il via domani sera su Sky Uno con tante novità e un'edizione che appare a dir poco scoppiettante. Antonio Barbieri ha parlato dell'emozione per questa nuova avventura in un'intervista rilasciata a Blogo, nella quale ha espresso il suo entusiasmo per la nuova giudice che avrà il difficile compito di sostituire Carlo Cracco (che ha lasciato per dedicarsi ai suoi ristoranti). In occasione della conferenza stampa per presentare il cooking show, lo chef ha infatti parlato positivamente della nuova collega Antonia Klugmann: "Sarà un MasterChef clamoroso. Con Antonia c'è stato molto feeling, ha portato aria nuova. Per lei non è stato facile, pensare di sostituire Carlo Cracco... Ma lei è entrata in punta di piedi, ma subito bella tosta, bella determinata. Ha fatto un gran bel lavoro. Sono stato molto felice di lavorare con lei".

Antonio Barbieri: da Masterchef ad un nuovo programma televisivo

Per Antonio Barbieri la settima edizione di Masterchef porterà delle novità molto importanti, ma i suoi programmi per il futuro non si limitano a questo. Il giudice del cooking show ha infatti raccontato a Blogo i suoi nuovi progetti per il futuro, a partire da un blog tutto suo. Non solo: all'orizzonte ci sarà anche una nuova trasmissione televisiva che avrà il compito di raccontare la storia e l'organizzazione di alcuni importanti hotel italiani. Ecco le sue parole: "Si chiamerà Quattro Hotel e racconteremo la storia dell'hoteleria italiana. Sono contento di fare questo programma che racconta non solo la storia della cucina di albergo, ma permette di mettersi dall'altra parte. Che cosa accade a tutti noi quando entriamo in un albergo?". Anche gli altri giudici di Masterchef Italia 7 hanno espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura, che avrà il difficile compito di ripete gli ascolti record dello scorso anno. Al fianco della Klugmann e Barbieri, ci saranno sia Antonino Canavacciuolo che Joe Bastianich.

