Amici 17 / Anticipazione registrazione 20 dicembre, novità in studio: la giuria popolare e una dura punizione

Amici 17, anticipazione registrazione del 20 dicembre 2017. Novità in studio: l'introduzione della giuria popolare e una dura punizione per la squadra del Fuoco.

20 dicembre 2017 Anna Montesano

Si è appena conclusa una nuovav registrazione di Amici di Maria De Filippi che probabilmente vedremo su Real Time domani o venerdì a partire dalle 13.50. La nuova registrazione di Amici, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, hanno avuto inizio con le esibizioni di Carmen Ferreri e Biondo. Nella puntata di oggi abbiamo visto i due cantanti al settimo cielo per il passaggio in radio dei loro inediti che sono in vendita su ITunes, e le esibizioni in studio sono proprio sui loro due inediti. Grande novità e in studio la presenza di una giuria popolare nel pubblico presente in studio che ha avuto il compito di giudicare e votare i ragazzi nel corso delle loro esibizioni.

LE ESIBIZIONI DELLO SPECIALE DI AMICI

Proprio la giuria popolare ha poi scelto di far esibire il ballerino Nicolas in un pezzo “Oh vita” al fianco di Andreas Muller, vincitore della scorsa edizione di Amici e oggi professionista. Per il canto invece la redazione ha scelto Emma che ha cantato “Photograph” e l'ultimo entrato nella scuola, Zic, con il suo inedito “Capodanno”. Le due squadre, quella del Ferro e del Fuoco, hanno inoltre preparato un’esibizione natalizia sulle canzoni Last Christmas, Jingle bells, All I want for Christmas is you, White Christmas, Happy Xmas, ma Rudy Zerbi ha scelto di far esibire solo la squadra del Ferro. Le esibizioni della squadre del fuoco sono apparse scarse e non all'altezza, motivo per il quale viene deciso di punire tutta la squadra.

