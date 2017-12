Anna Tedesco/ Uomini e Donne, l'addio al trono over e i durissimi sfoghi sui social

Anna Tedesco, la dama dice addio al trono over di Uomini e Donne chiudendo l'amicizia con Giorgio Manetti e si lascia andare a durissimi sfoghi sui social.

20 dicembre 2017

Anna Tedesco

L’avventura di Anna Tedesco nel trono over di Uomini e Donne sembra ormai giunta al capolinea. Dopo aver sperato di poter trovare il vero amore, la dama ha deciso di abbandonare la trasmissione dopo essere stata accusata di avere una storia segreta con Giorgio Manetti. Nella precedente puntata, Gianni Sperti, per cancellare tutti i dubbi, ha anche controllato il suo cellulare trovando numerose chiamate e messaggi di Giorgio. Anna, però, ha sempre dichiarato di avere con il Manetti un rapporto d’amicizia. Tuttavia, Giorgio non si è sbilanciato alludendo ad un possibile innamoramento da parte della dama. Nella puntata odierna del trono over di tornerà a parlare della vicenda. Anna, infatti, chiede delle spiegazioni a Giorgio che resta sul vago deludendo fortemente la dama. Nei giorni successivi alla registrazione della puntata che andrà in onda alle 14.45 su canale 5, la Tedesco ha annunciato l’addio alla trasmissione. In queste ore ha tirato fuori tutta la sua delusione per la vicenda ricevendo sui social la solidarietà delle persone che la seguono. Poche ore fa, poi, è tornata a scrivere su Facebook lasciandosi andare ad una profonda riflessione sull’amicizia.

LO SFOGO DI ANNA TEDESCO

Nel giorno della puntata del trono over di Uomini e Donne che segna la fine dell’amicizia tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti, la dama, su Facebook, ha pubblicato la foto in cui è in compagnia di un’amica scrivendo una riflessione sul valore e sul significato dell’amicizia. “Io ho sempre dato una considerazione troppo elevata all’amicizia. Ho sempre pensato che abita nel cuore e si nutre di sincerità, comprensione e perdono. Ho sempre creduto che alcune parole non dovrebbero mai uscire di bocca nemmeno nel momento “più rabbioso” della nostra anima. Ma se escono dalla bocca, forse, sono proporzionali al sentimento che compone quel rapporto. Se continuano a uscire e non ci può essere perdono, allora forse, non è mai stata amicizia”, scrive la Tedesco. Sarà una frecciatina per Giorgio?

