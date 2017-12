Antonella Mosetti e Salvatore Valerio/ Bebè in arrivo? La showgirl pronta ad allargare la famiglia

20 dicembre 2017 Anna Montesano

È pronta a diventare mamma per la seconda volta la bella Antonella Mosetti. La showgirl, che l'anno scorso abbiamo meglio conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip proprio nel suo ruolo di mamma di Asia Nuccetelli, sta vivendo un periodo davvero bellissimo dal punto di vista amoroso. Dopo un momento di crisi, la storia con Salvatore Gabriel Valerio procede a gonfie vele, tanto che la showgirl si dice già pronta ad allargare ulteriormente la sua famiglia. Lo confessa nel corso di un'intervista al settimanale Spy: “Quest’anno sono felice con Gabriel. Arriverà la sua famiglia, andremo in giro a salutare gli amici. Ho trovato uno zingaro come me, ma a questo giro potrei fare il figlio maschio”.

"ECCO COME MI HA CONQUISTATA GABRIEL"

Nove gli anni di differenza tra la showgirl e il cantante, ex degli Studio 3 e di Amici, dettaglio che non è di certo un peso per la coppia, come conferma a Spy la Mosetti: “Ho amici di 45 anni che a livello cerebrale ne dimostrano 20 e ragazzi di 33 che hanno un vissuto e anticipano i tempi”. Ma come è riuscito Salvatore Gabriel Valerio a conquistare la showgirl romana? “Con Gabriel ci siamo inquadrati subito, è una persona talmente dolce e carina che ricorda gli uomini di una volta. - ha raccontato la showgirl a Spy - È diverso dal prototipo di chi mi corteggia, cioè il riccone con i soldi, maleducato, che ti vuole comprare. Gabriel è speciale. Sono all’antica nel corteggiamento, anche se dal mio aspetto non si direbbe. Mi ha detto: “Ti vengo a prendere e ti porto a cena dove vuoi”, non: “Ci vediamo in quel locale”, così mi ha conquistata” ha poi concluso la Mosetti.

