BEAUTIFUL/ Sally Spectra vs i Forrester: Thomas prende posizione? (Anticipazioni 20 dicembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 20 dicembre: Thomas decide di aiutare Sally a risollevare le sorti della Spectra Fashions. La notizia arriva presto anche alla Forrester Creations...

20 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Dopo una settimana di pausa nella programmazione di Beautiful, tutto continua a filare liscio nella programmazione della soap americana che proseguirà regolarmente fino a sabato 23 dicembre. Solo allora le vicende di Forrester e Spencer andranno in pausa, salvo poi tornare sugli schermi di Canale 5 lunedì 8 gennaio 2018. Nell'episodio di questo pomeriggio, in onda a partire dalle ore 13:40, si ripartirà dalla decisione di Thomas di correre in aiuto di Sally e delle Spectra, evitando così che l'edificio della casa di moda venga acquistato da Bill Spencer. Lo stilista Forrester donerà 100.000 euro alla sua amata, permettendole così di ripartire con la produzione e coprire le prime spese dopo i tanti problemi legati al boicottaggio. Inutile aggiungere che la rossa sarà felicissima di questo dono e grata a Thomas, con il quale scambierà un nuovo bacio appassionato. Bill, invece, sarà letteralmente furioso e correrà dai Forrester in preda alla rabbia per annunciare loro il grave errore commesso da loro parente.

Beautiful: Sally verrà estromessa dalla famiglia

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, Steffy e Ridge verranno informati da Bill riguardo l'ennesimo passo falso di Thomas, che con il suo denaro è riuscito a salvare la Spectra Fashions dal fallimento. Il fatto manderà su tutte le furie i due dirigenti della casa di moda, per nulla d'accordo riguardo questa donazione. Speravano che Sally fosse solo un lontano ricordo, ma ora si troveranno a dover sopportare la sua presenza in famiglia e ad averla come rivale nel mondo della moda. Ma mentre Steffy si limiterà ad esprimere la propria contrarietà per la scelta del fratello, ben diverso sarà il caso di Ridge che andrà su tutte le furie e deciderà di raggiungere il figlio, per rimproverarlo e costringerlo a fare un passo indietro in questo suo atto di generosità. Ma quando arriverà al loft di Thomas, lo troverà tra le braccia di Sally, finendo per scatenare ancor più la sua rabbia...

© Riproduzione Riservata.