BELEN RODRIGUEZ/ Video, scrive la letterina di Natale insieme al figlio Santiago

Belen Rodriguez è al fianco del piccolo Santiago, intento a scrivere la letterina per Babbo Natale. E per un giorno, i complimenti esplodono sul web (video).

20 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Le polemiche sono all'ordine del giorno quando si parla di Belen Rodriguez e della sua chiacchieratissima famiglia, più che mai al centro del gossip. Tra cachet stellari in programmi televisivi e scandali, non c'è davvero da annoiarsi pensando a lei oltre che ai fratelli Cecilia e Jeremias, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2. Ma quando si parla del piccolo Santiago e dell'affetto che la showgirl prova per lui, anche gli haters più accaniti mettono da parte le ostilità, lasciando spazio alla tenerezza di una mamma. Qualche ora fa, infatti, l'argentina ha pubblicato su Instagram un video nel quale appare insieme al figlio, scrivendo per lui la lettera a Babbo Natale. E, a quanto pare, le idee del piccolo De Martino sono alquanto bizzare (clicca qui per vedere il video). La stessa Belen, infatti, appare un po' preoccupata per i desideri del figlio e scrive: "Va beh a parte il raffreddore che si risolve....... questa bicicletta con la scopa incorporata dove la trovo?"

Belen Rodriguez e i complimenti per il suo rapporto con Santi

Belen Rodriguez è finalmente chiamata in causa dai suoi followers per lo splendido rapporto che la lega a Santiago e che oggi le consente di ricevere una buona dose di complimenti nel suo seguitissimo profilo Instagram. Eccone solo alcuni esempi: "Belen donna meravigliosa della televisione, vederti così mamma comune che scrive la letterina di Natale con il suo Santiago è una cosa stupenda" , "Ma la serietà di lei e la dolcezza, fanno veramente la differenza". Un periodo particolarmente difficile attende l'ex conduttrice di Tu sì que vales chenei prossimi mesi dovrà fare sia da mamma che da papà al suo bambino. La partenza di Stefano De Martino in qualità di inviato per l'Isola dei famosi, infatti, è stata confermata e il ballerino sarà costretto a restare in Honduras per tutta la durata del programma. Un'avventura da perdere, anche se sicuramente la lontananza da Santi si farà sentire.

