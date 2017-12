Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ Foto, scoppia la passione in camerino durante lo shopping

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, scoppia la passione nel camerino di un negozio durante una seduta di shopping: le foto pubblicate dal settimanale Chi.

20 dicembre 2017 - agg. 20 dicembre 2017, 16.14 Stella Dibenedetto

Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Altro che crisi. Tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone procede tutto a gonfie vele. La showgirl argentina e il pilota, insieme da più di un anno, sono sempre più innamorati e uniti nonostante ci siano continuamente voci di crisi. Il settimanale Chi, nel numero in edicola, pubblica le foto di una seduta di shopping un po’ particolare della coppia. Tra un cambio d’abito e l’altro, Belen e Iannone non riescono a stare lontani l’uno dall’altra e si lasciano andare a baci passionali nei camerino di un negozio. I due, dunque, sembrano aver superato tutti i rumors che li volevano sull’orlo della rottura. Nonostante i due non pubblichino nulla della loro vita insieme sui social, il rapporto procede senza intoppi. Accanto al pilota, dunque, Belen è serena e felice e chissà che il nuovo anno, ormai alle porte, non possa portarle il secondo figlio che desidera.

BELEN RODRIGUEZ E NADREA IANNONE, UN AMORE DISCRETO

Dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha scelto di proteggere la propria vita privata evitando di condividere tutto sui social dove, da diversi mesi, pubblica raramente foto con Andrea Iannone con il quale sta vivendo un amore più discreto e meno mediatico. Ai microfoni del settimanale Chi, infatti, la showgirl argentina ha ammesso che le piacerebbe cancellare il gossip dalla sua vita. “Cosa desidero trovare sotto l'albero di Natale? Vorrei spegnere il gossip sulla mia vita. Vorrei non avere più intorno una marea di paparazzi ogni volta che sono con mio figlio”, ha dichiarato Belen che, da donna adulta, cerca di proteggere in tutti i modi i suoi affetti più cari.

© Riproduzione Riservata.