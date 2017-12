Benedetta Parodi lascia Domenica In? / L’indiscrezione di ‘Chi’: furiosa per il ruolo dimezzato? I dettagli

Benedetta Parodi lascia Domenica In? L'indiscrezione arriva dal settimanale 'Chi' diretto da Alfonso Signorini, ecco i dettagli e le ultime rivelazioni dopo il cambio di ruolo.

20 dicembre 2017 Valentina Gambino

Benedetta Parodi lascia Domenica In?

Domenica In non sta andando affatto bene, questo è un dato oggettivo. Le ultime domeniche però, sono migliorate solo per l’assenza di Barbara d’Urso. La ruspante conduttrice napoletana infatti, ha deciso di prendersi delle vacanze anticipate dal suo programma domenicale per tornare da gennaio. A tal proposito, tra le pagine del settimanale Oggi, ha parlato proprio della trasmissione con protagoniste le sorelle Parodi: “Domenica in? “Noi” siamo più forti perché mi sono cucita addosso il mio mondo e quello della gente che sta a casa”, ha confidato Lady Cologno. Nel frattempo, nemmeno Benedetta Parodi appare felice per il programma in onda nel dì di festa dell’ammiraglia Rai. Inizialmente la conduttrice di Bake Off Italia, è apparsa molto entusiasta per via del nuovo progetto televisivo ma, con il passare del tempo, le cose sono massicciamente cambiate e non certo in meglio. A quanto pare, il ruolo della più giovane delle sorelle Parodi, si sarebbe modificato in corsa con un cambio di ruolo modificato dal capo progetto di Rai1. Ma non finisce qui. Secondo ciò che rivela il settimanale Chi, in onda da questo mercoledì con il nuovo numero, nel dietro le quinte del programma Benedetta si sarebbe perfino infuriata.

Benedetta Parodi lascia Cristina da sola a Domenica In?

A quanto pare, secondo ciò che rivela la rivista diretta da Alfonso Signorini, Benedetta Parodi sarebbe intenzionata a lasciare Domenica In dopo i recenti cambiamenti. La sua parentesi dedicata alla cucina, inizialmente pare avesse dovuto occupare un maggiore spazio che, nel corso delle settimane, si è andato a ridurre ulteriormente oltre ad essere stato collocato anche in esterna. Questo radicale abbandono, potrebbe influire ancor di più sul potenziale flop del programma, partito già con il piede sbagliato. Benedetta Parodi, dopo questa scottante indiscrezione, presto potrebbe dare delle spiegazioni sull’accaduto in quanto, in casi di questo tipo, la conduttrice ha sempre avuto modo di chiarire delle situazioni che la volevano fortemente insofferente nei confronti dei cambiamenti. Staremo a vedere cosa accadrà anche perché, l’accoppiata delle sorelle Parodi è sempre piaciuta al pubblico da casa anche se il programma non è partito con il giusto successo che invece si sperava.

