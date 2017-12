CECILIA RODRIGUEZ VS KARINA CASCELLA / "Vorrei pensasse un po' di più alla sua vita" (Grande Fratello Vip 2)

Continua il botta e risposta tra Karina Cascella e il clan Rodriguez: a dire la sua questa volta è Cecilia Rodriguez, in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv.

20 dicembre 2017 Redazione

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Il botta e risposta tra Karina Cascella e Belen Rodriguez ha tenuto banco per buona parte della durata del Grande Fratello Vip 2, con una serie di dichiarazioni che non sembrano risultare affatto gradite anche a Cecilia Rodriguez, chiamata spesso in causa dall'opinionista di Canale 5. Sulla questione si è espressa di recente proprio la neo-fidanzata di Ignazio Moser, che ha precisato di essere rimasta stupita dalle dichiarazioni della Cascella, fatte davanti al pubblico televisivo. È proprio questo uno dei motivi per i quali lei ha deciso di non partecipare a Domenica Live e Pomeriggio Cinque, boicottando apertamente le trasmissioni di Barbara d'Ursa e causando le ben note dichiarazioni della Carmelita nazionale. Sicuramente ricorderte che la Cascella si era espressa in modo esplicito contro il comportamento di Cecilia e Ignazio, affermando: "Si sono chiusi dietro la tenda del confessionale come due bestie che non aspettavano altro che di accoppiarsi. Queste cose le voglio dire in diretta perché la gente sappia lo schifo che stanno facendo Ignazio e Cecilia dentro la Casa". Parole che non erano piaciute a Belen, giunta a minacciare provvedimenti contro l'opinionista.

Cecilia Rodriguez e le dichiarazioni su Karina Cascella

Cecilia Rodriguez si è recentemente espressa nei confronti di Karina Cascella e delle sue precedenti dichiarazioni fatte nei programmi di Barbara d'Urso. Belen aveva già preso le difese della sorella, ma sulla questione è intervenuta anche l'ex gieffina in una recente intervista a Nuovo Tv. In essa Cecilia ha voluto precisare: "Credo che Barbara d’Urso sia stata poco rispettosa nei miei confronti, permettendo ad alcuni opinionisti di parlare di me in modo violento. Vorrei che Karina Cascella, per esempio, pensasse di più alla sua vita e un po' meno alla mia". Tra gli argomenti che maggiormente sono risultati sgraditi a Cecilia non ci sono solo le dichiarazioni su di lei e Ignazio, ma anche le critiche mosse nei confronti di Jeremias, parole che hanno fatto soffrire inevitabilmente anche mamma Veronica. Un nuovo capitolo di questa soap è stato scritto, la risposta di Barbarella arriverà presto?

