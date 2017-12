CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni: scomparsa di Rosa e il truffatore seriale Wagner (20 dicembre)

Chi l'ha visto?, anticipazioni puntata 20 dicembre: Federica Sciarelli si occupa del caso di Rosa, scomparsa da casa da 7 mesi e del truffatore gentiluomo Wagner.

20 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Federica Sciarelli - Chi l'ha visto?

Mercoledì 20 dicembre, e alle 21.15 su Raitre, torna in onda Chi l’ha visto?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli che continua ad occuparsi di persone scomparse. Al centro dell’appuntamento odierno ci sarà la scomparsa di Rosa, la ragazzina campana che manca da casa da sette mesi. Federica Sciarelli torna ad occuparsi del caso e del video che è stato inviato ai genitori pochi giorni fa ma che è stato registrato lo scorso 4 novembre. I genitori di Rosa hanno chiesto aiuto anche ai genitori del pakistano con cui Rosa è scomparsa lo scorso maggio, abbandonando scuola e famiglia. L’altro caso al centro della puntata è quello di Wagner, il truffatore gentiluomo che ha già messo a segno diversi colpi e la cui lista di vittime si allunga. Wagner ha già truffato diverse donne spacciandosi per un appartenente alla famiglia Perisani-Bezzi sfruttando il suo fascino da latin lover.

IL CASO DELLA 15ENNE ROSA

Rosa Di Domenico è la 15enne scomparsa da casa lo scorso maggio. L’adolescente è scappata con un pakistano abbandonando casa e scuola. In un video inviato ai genitori e diffuso da Chi l’ha visto, Rosa rassicura la famiglia affermando di stare bene. “Non mi ha mai trattata male. Mi sta trattando sempre bene e non mi fa mancare nulla”. I genitori, però, non credono alle parole della figlia e sono sicuri che non si sia allontanata volontariamente da casa ma che sia stata costretta dal pakistano che ha conosciuto su internet. Nonostante il video di rassicurazione, i genitori di Rosa non si arrendono e continuano a lottare per far tornare a casa la figlia. Davanti alle telecamere di Chi l’ha visto?, la mamma di Rosa ha detto: "Rosa torna a casa! Qasib lasciala andare e la cosa finisce qui". Federica Scairelli torna così ad occuparsi del caso della 15enne. Verranno a galla nuovi elementi?

