CHRISTMAS MAGIC/ Su Canale 5 il film con Lindy Booth e Paul McGillion (oggi, 20 dicembre 2017)

Christmas magic, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 20 dicembre 2017. Nel cast: Lindy Booth, Paul McGillion, Kiara Glasco, alla regia John Bradshaw. La trama del film nel dettaglio.

20 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film comico nel pomeriggio di Canale 5

JOSH BADSHAW ALLA REGIA

Christmas magic, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 16.40. Una pellicola di genere comica che è adatta a tutta la famiglia ed è stata realizzata nel 2011 per la regia di John Bradshaw. La pellicola è stata interpretata da un cast di attori semi sconosciuti al grande pubblico internazionale, fatta eccezione per Lindy Booth (che veste i panni del personaggio protagonista), è una nota attrice canadese nota per aver preso parte a diverse serie televisive di successo, come Reli Hunter, The Librarians, October Road, Il famoso Jett Jackson. Ha inoltre interpretato ruoli di rilievo in Nobel Son - Un colpo da Nobel, L'alba dei morti viventi e Wrong Turn - Il bosco ha fame. Accanto a lei recitano invece Paul McGillion, Kiara Glasco e Barbara Gordon. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

CHRISTMAS MAGIC, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Carrie Bishop è una nota organizzatrice di eventi newyorkese. La sua attività va a gonfie vele e Carrie sembra esserne più felice che mai. La sua esistenza viene però drasticamente sconvolta da un terribile incidente in auto. La donna finisce in coma e poco dopo (il suo spirito) conosce Henry, una sorta di angelo custode che le affida un compito molto importante. La donna dovrà aiutare Scott, un noto ristoratore di New York i cui affari stanno cadendo a picco dopo la morte della sua amata moglie. Carrie ha a disposizione circa 14 giorni per aiutare il ristorante di Scott a brillare di luce propria. Per farlo cerca di utilizzare tutte le sue abilità di organizzatrice di eventi ma non può rivelare a nessuno la sua identità di spirito guida. Nel frattempo Carrie si innamora di Scott, mentre l'uomo scopre delle reali condizioni di salute della donna. Come se non bastasse il ristoratore è il figlio di Henry. Nel finale Carry preferisce rimanere in vita e passare il resto della sua esistenza accanto a Scott, piuttosto che finire in paradiso.

