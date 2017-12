Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser/ Nozze e primo figlio nel 2018? Una rivelazione conferma! (GF VIP 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l'amore continua a gonfie vele! Matrimonio e primo figlio entro il 2018? Le confessioni dell'argentina al settimanale Chi confermano!

20 dicembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Una storia d'amore che diventa più importante giorno dopo giorno quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Mentre il ciclista trentino si prepara a trascorrere le sue prime festività natalizie al fianco del suo nuovo amore e quindi con la famiglia Rodriguez, la bella argentina si dice così sicura dei suoi sentimenti dall'essere pronta a fare il grande passo col suo nuovo amore. Protagonista, assieme a tutta la sua famiglia, della nuova copertina di Chi, Cecilia ha annunciato il suo desiderio di diventare madre molto presto: "Io dico che sotto l’albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo! L’età è giusta. Ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così. Non voglio diventare mamma da vecchia" ha confessato la giovane Rodriguez nell'intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Confessione questa che ci fa credere che magari proprio entro il nuovo anno, Ignazio e Cecilia potrebbero convolare a nozze e diventare genitori!

NUOVE ACCUSE A FRANCESCO MONTE

Il 2018 potrebbe infatti portare grandi novità sia ai Rodriguez che ai Moser: Cecilia non mostra tentennamenti, come invece è parso più volte nel corso della relazione con Francesco Monte, e questa sembra la prova che la relazione con Ignazio Moser è pronta a fare un notevole passo in avanti, nonostante siano pochi i mesi che li vedono insieme. Proprio dell'ex Francesco Monte, Cecilia è tornata a parlare di recente in un'intervista rilasciata a Nuovo Tv ed è qui che ha rimarcato la sua posizione: “Io non mi sono giustificata con lui durante il confronto, lui non è il poverino della situazione. Per molto tempo Francesco si è dedicato al suo lavoro, mi ha trascurata e io sono mi sono allontanata. - concludendo - Sono convinta di meritare la felicità che ho trovato accanto a Ignazio".

