ELETTRA LAMBORGHINI / Isola dei famosi 2018: è ufficiale la presenza dell'ereditiera nel cast!

Elettra Lamborghini farà parte del cast dell'Isola dei famosi 2018: la notizia è stata ufficializzata dal sempre informato Gabriele Parpiglia nei suoi profili social.

20 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini farà parte del cast de L'Isola dei famosi 2018: a confermarlo sono i profili social di Gabriele Parpiglia, da sempre bene informato sui nomi dei concorrenti in entrata nei reality show. Nessuna conferma ufficiale giunge, almeno per il momento dalla diretta interessata, che non si esprime a tal proposito nel suo seguitissimo profilo Instagram, ma la sua partecipazione a questo punto appare più che mai certa. Solo pochi mesi fa, la Lamborghini sembrava destinata ad un altro reality ovvero al Grande Fratello Vip 2, anche se poi lei stessa aveva smentito tale possibilità. Il mondo della televisione, e più in generale dei reality show, per lei è sempre stato oggetto di interesse, tanto che solo pochi mesi fa era stata protagonista del Grande Fratello Vip spagnolo, dove aveva messo in mostra le sue doti assolutamente trash. Riuscirà a fare lo stesso anche all'Isola dei famosi?

Elettra Lamborghini in partenza per l'Isola dei famosi?

Giorno dopo giorno, il cast de L'isola dei famosi prende forma, grazie alla presenza di notizie più o meno ufficiali. Già sappiamo, come sopra riportato, che Elettra Lamborghini partirà per l'Honduras, luogo nel quale rivedrà una sua vecchia conoscenza. Insieme a lei, infatti, ci sarà quasi sicuramente anche Matteo Ferri, il figlio di Riccardo, l'ex calciatore di Inter e della Nazionale di calcio, che aveva già partecipato con Elettra al Gran Hermano Vip in Spagna. Tra le certezze del reality, in partenza a gennaio 2018, c'è anche il nome dell'inviato Stefano De Martino (preferito all'altro favorito Daniele Bossari), mentre si fanno sempre più forti gli altri naufraghi svelati sempre da Gabriele Parpiglia. A questo punto, infatti, oltre alla partecipazione di Elettra e Matteo, sembra certa la partecipazione anche di Bianca Atzei, Francesco Monte, Corrado Tedeschi, Chiara Nasti, Alessia Mancini e Eva Henger.

