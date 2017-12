EVA LONGORIA È INCINTA / L'attrice di Desperate Housewives sarà mamma nella primavera del 2018

Eva Longoria è incinta: l'attrice di Desperate Housewives, sposata con Josè Antonio Baston, è al quarto mese di gravidanza e sarà mamma per la prima volta nella primavera del 2018.

20 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Eva Longoria

Un nuovo fiocco azzurro arriverà ad allietare il mondo dei vip di Hollywood nel 2018. Eva Longoria, infatti, aspetta il suo primo figlio dal marito Josè Antonio Baston e diventerà mamma nella primavera del nuovo anno. La notizia è stata ufficializzata da un portavoce della coppia attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulla rivista People. In esso è stato reso noto come l'attrice sudamericana si trovi al quarto mese di gravidanza e sia in attesa di un bel maschietto. Viene così ad aggiungersi un nuovo motivo di felicità a questa unione che fin dall'inizio è risultata solida, nonostante un passato non certo promettente alle spalle della Longoria. Dopo due matrimoni falliti, con Tyler Christopher (dal 2002 al 2004) e con Tony Parker (dal 2007 al 2011), l'artista aveva conosciuto Baston e lo aveva frequentato per tre anni, priva di convolare a giuste nozze nel 2016.

Eva Longoria aspetta il suo primo bambino

Balzata alle cronache per il suo ruolo nella serie televisiva Desperate Housewives, Eva Longoria è un'attrice amata e conosciuta anche in Italia. Oltre alla sua interpretazione di Gabrelle Solis, che le ha valso la candidatura al Golden Globe, l'attrice ha recitato in numerosi film tra i quali John Wick nel 2014 e Lowriders nel 2016. Il suo desiderio di diventare mamma non è mai stato svelato in passato, tanto che lei stessa in varie occasioni aveva ammesso di essere felice della sua vita privata anche senza dei bambini: "La mia vita è già piena", aveva raccontato qualche anno fa a People riferendosi a tre figli di quello che allora era il suo fidanzato. "Non sento che ci manca qualcosa solo perché non abbiamo un figlio nostro". Ma, si sa, un matrimonio senza un figlio non è completo e la prima a rendersene conto è stata proprio l'ex casalinga... non più disperata!

