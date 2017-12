Elena Santarelli, mio figlio è malato/ Che cos'ha? La moglie di Corradi: “La diagnosi un pugno nello stomaco”

Il figlio di Elena Santarelli è malato! Arriva l'annuncio shock della showgirl che svela il dramma vissuto da lei e il compagno Bernardo Corradi per il figlio Giacomo

20 dicembre 2017 - agg. 20 dicembre 2017, 20.02 Anna Montesano

Elena Santarelli e Bernardo Corradi

L'annuncio di Elena Santarelli è di quelli che scuotono: suo figlio è malato. La moglie dell'ex calciatore Bernardo Corradi non è entrata nei particolari, preferendo non spiegare quale malattia abbia colpito il figlio. Ha messo però nero su bianco il suo dolore, quello di una mamma dopo una brutta diagnosi. Non c'è solo spazio alla rabbia però nel suo post, ma anche alla gratitudine per tutti coloro che in questo momento stanno vicino a lei e alla sua famiglia. A partire dai medici, come la dottoressa Angela Mastronuzzi, del dipartimento di Oncoematologia del Bambin Gesù. Al termine del suo post ha poi inserito tre link dedicati ad alcuni progetto: quello Heal, nato da famiglie di bambini colpiti da tumori cerebrali e da medici impegnati nella ricerca nel settore della neuro-oncologia pediatrica, poi “Il Mondo di Matteo”, un bambino colpito a 11 anni dalla malattia, e l'associazione “I Ragazzi della Luce” che sostiene il reparto di oncoematologia dell'ospedale Bambin Gesù. «Se volete farvi un regalo», ha scritto a proposito di questi progetti, invitando implicitamente a sostenerli. (agg. di Silvana Palazzo)

ELENA SANTARELLI: “MIO FIGLIO È MALATO”

Elena Santarelli, conduttrice e attrice, ha raccontato in un post su Instagram quello che è accaduto alla sua famiglia in maniera inaspettata che ha visto coinvolto suo figlio Giacomo, di 8 anni avuto dal compagno Bernardo Corradi, che ha una "malattia grave", come la Santarelli ha voluto specificare. Il bambino sta già ricevendo le prime cure per risolvere il problema come specificato dalla Santarelli nel post in cui ringrazia l'equipe medica: "Non voglio entrare nei particolari ma voglio solo dire grazie a tante persone, incominciando dal dottor Marras e a tutta la sua equipe, alla dottoressa Angela Mastronuzzi (per noi diventata solo “Angela “)a tutto il gruppo di infermieri del bambin Gesù che amorevolmente ci hanno seguito ,al nostro pediatra e amico il Prof.luigi Giannini, al dott. Savastano che intuì insieme al mio istinto materno che bisognava andare a fondo, a tutta la mia famiglia e a quella di mio marito ,ai nostri amici che ci hanno sempre regalato parole di conforto e amore" scrive la showgirl.

"UNA BATTAGLIA CHE VINCEREMO!"

Il lungo messaggio di Elena Santarelli continua coni ringraziamenti: "a tutte le mamme che ho conosciuto in quel reparto, solo voi forse avete capito realmente come mi sentivo e come mi sento perché come me ci state passando..grazie anche a Greta (l'altra figlia della coppia, ndr) che inconsapevolmente tutti i giorni ci ha strappato dei sorrisi che per qualche istante ci hanno fatto volare via con la mente..se ho dimenticato qualcuno di importante sappiate che siete tutti nei nostri cuori,che questa battaglia la faremo tutti assieme e sicuro la vinceremo!" La Santarelli ha concluso il tutto con un messaggio ricco di positività con la convinzione che il bambino riuscirà a vincere la battaglia con la forza e l'affetto di tutti. La Santarelli non ha specificato la malattia del figlio ma dal post possiamo intuire che si tratta di qualcosa di grave. Sperando che la storia abbia un lieto fine.

