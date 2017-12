Fabio Rovazzi, ‘Il Vegetale’/ Video Trailer: dal 18 gennaio il debutto al cinema dopo le hit di successo

Fabio Rovazzi debutta al cinema con 'Il Vegetale': dopo le hit musicali di successo, il giovane diventa anche un attore, ecco la trama della sua prima pellicola e il video trailer.

20 dicembre 2017 Valentina Gambino

Fabio Rovazzi debutta al cinema con ‘Il Vegetale’

Il Vegetale è il titolo del primo film con Fabio Rovazzi. Dopo aver iniziato come Youtuber, il ragazzo con i baffetti è diventato un cantante (anche se lui ha sempre dichiarato di non saper cantare) sfornando hit di successo come 'Andiamo a comandare', 'Tutto molto interessante' e 'Volare' insieme a Gianni Morandi. Da poche ore è online anche il trailer della pellicola con protagonista il giovane diretto da Gennaro Nunziante, il regista degli ultimi quattro successi cinematografici di Checco Zalone. Al cinema il film arriverà il prossimo 18 gennaio e al fianco del buon Rovazzi troveremo anche Luca Zingaretti, il famosissimo Commissario Montalbano della televisione. Di cosa parla Il Vegetale? Rovazzi interpreta la parte di un giovane laureato che non riesce a trovare lavoro in alcun modo. L’ultima strada è quella di fare un particolare stage che – naturalmente – gli cambierà la vita ed anche quella della sorellina, che dovrà gestire mentre il padre è ricoverato in ospedale con la sua azienda definitivamente naufragata.

Rovazzi debutta al cinema con ‘Il Vegetale’: le note del regista

"Vorrei scrivere tutto quello che provo in questo momento ma non è da me quindi vi dico semplicemente... Ecco a voi la locandina del mio primo film", scrive un commosso Rovazzi, che successivamente ha anche pubblicato nelle Stories di Instagram il trailer della pellicola. Il Vegetale vede Fabio esordire nel ruolo di attore e al suo fianco, oltre a Luca Zingaretti anche Ninni Bruschetta, Paola Calliari e la giovanissima Rosy Franzese. “La nostra scommessa – ha detto Gennaro Nunziante nelle note di regia – sarà realizzare un film che faccia ridere ma sappia anche far riflettere il pubblico all’uscita dalla sala. Il Vegetale intende sfruttare la naturale comicità di Rovazzi, la sua fisicità e allo stesso tempo vuole anche offrire spunti su temi oggi importantissimi come il senso della comunità e quello della giustizia sociale”. Il trailer del film pubblicato su Youtube ha già ricevuto i primi apprezzamenti: "Secondo me lui fa un sacco ridere!!!?", "Un film con Rovazzi....vado a vederlo immediatamente?", "Pensavo più trash, invece niente male, sperò che sia come il trailer”. Se anche voi volete farvi una personale idea della pellicola in uscita, gustatevi il trailer a seguire.

