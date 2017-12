Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Uomini e Donne, il ritorno di fiamma è vicino? Una foto accende le speranze

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono pronti a tornare insieme? Una foto accende le speranze dei fans del trono over di Uomini e Donne che sognano il ritorno di fiamma.

20 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Gemma Galgani e Giorgio Manetti continuano ad essere i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere, nelle ultime settimane, si sono riavvicinati alimentando nuove speranze nei fans che continuano a sognare il ritorno di fiamma. Gemma, dopo aver cercato la felicità altrove, ha capito di essere ancora innamorata di Giorgio e, durante un’esterna, ha confessato i propri sentimenti al cavaliere. Il Manetti, però, pur non negando di aver vissuto con lei una storie bella e importante, dopo essere stato attaccato, anche pesantemente, non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. I telespettatori che hanno seguito sin dal principio la storia di Gemma e Giorgio, tuttavia, sono sicuri che il cavaliere provi ancora un sentimento per la dama ma che, invece di seguire il cuore, fa parlare la testa allontanandosi da lei. Ad alimentare tale tesi è un gesto che Giorgio ha fatto nei giorni scorsi e che torna d’attualità nella puntata odierna del trono over.

LA FOTO RICORDO PUBBLICATA DA GIORGIO MANETTI

Nonostante continui a dichiarare di non essere in grado di tornare con Gemma, Giorgio Manetti ha un atteggiamento che sembra voler dire altro. Oltre a consolare la dama in trasmissione quando viene attaccata, Giorgio pensa a Gemma anche sui social. Nei giorni scorsi, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato una foto in cui è felice insieme alla Galgani scrivendo semplicemente “ricordi”. Della foto si parlerà nella puntata odierna del trono over. Cosa si nasconde dietro quel gesto di Giorgio? Il cavaliere, con il suo atteggiamento alimenta le speranze della dama? A queste e a tante altre domande risponderà Giorgio, finito al centro della bufera anche per la sua amicizia con Anna Tedesco.

