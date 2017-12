Gianfranco Crobu/ Uomini e Donne, il cavaliere trova l'amore prima di Natale? (Trono Over)

Gianfranco Crobu, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo aver chiuso con Gemma Galgani e Rita, troverà l'amore prima di Natale con le nuove dame?

20 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Gianfranco Crobu

Gianfranco Crobu è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne che, arrivato per corteggiare Gemma Galgani, è riuscito a conquistare il suo spazio diventando un protagonista della trasmissione. Dopo essere uscito per qualche settimane con la dama storica del programma di Maria De Filippi, Gianfranco ha capito di non essere realmente interessato a lei preferendo chiudere la frequentazione. Dopo Gemma, il cavaliere ha cominciato a frequentare Rita. L’amicizia speciale con la dama sembrava avere tutte le caratteristiche per trasformarsi in qualcosa di più ma anche in questo caso l’amore non è arrivato. Gianfranco è così ufficialmente single e per lui sono numerose le signore che arrivano nello studio del trono over pronte per corteggiarlo e conquistarlo. Nella scorsa puntata, al cospetto di Gianfranco sono arrivate due nuove signore ovvero la bionda Marìka di Aosta e la mora Gina di Modena. Delle due, però, Gianfranco ha trattenuto Gina preferendo le donne more.

GIANFRANCO ALLA RICERCA DELL’AMORE

Come procederà la conoscenza tra Gianfranco Crobu e Gina? I due si saranno visti? Sarà scattata la scintilla? Il cavaliere è alla ricerca di una donna con cui avere una storia d’amore bella e passionale. Finora non ha ancora trovato la donna giusta ma Gina, fisicamente, si avvicina al suo ideale di donna. Per sbilanciarsi, però, sarà necessario aspettare le prime uscite per verificare le affinità caratteriali tra i due. Il cavaliere, dunque, avrà trovato l’amore prima di Natale? La nuova dama sarà la donna che Gianfranco stava aspettando? Per scoprirlo sarà necessario aspettare le ultime puntate del trono over prima della pausa natalizia.

