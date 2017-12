I DELITTI DEL BARLUME-ARIA DI MARE/ Su Tv8 il film con Filippo Timi (oggi, 20 dicembre 2017)

I delitti del BarLume - Aria di mare, il film in onda su Tv8 oggi, mercoledì 20 dicembre 2017. Nel cast: Filippo Timi ed Enrica Guidi, alla regia Roan Johnson. Il dettaglio della trama.

20 dicembre 2017

il film giallo in prima serata su TV8

NEL CAST FILIPPO TIMI

I delitti del BarLume - Aria di mare, il film in onda su Tv8 oggi, mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola che vede un nuovo episodio della serie televisiva poliziesca che è stata diretta da Roan Johnson (che ha curato la regia di tutte le stagioni, esclusa la prima) ed interpretata da Filippo Timi, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Atos Davini, Carlo Monni e Alessandro Benvenuti. Aria di mare va a comporre le due pellicole televisive della quarta stagione de I delitti del barlume e la trama è totalmente ispirata dal romanzo Aria di montagna. Roan Johnson è un regista italiano nato a Londra nel 1975. Tra i suoi lavori più celebri ha curato la sceneggiatura di serie tv di grande successo come Raccontami, andata in onda su Rai Uno. Nel 2016 ha poi diretto il film Piuma. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

I DELITTI DEL BARLUME - ARIA DI MARE, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Così come accade negli altri episodi della serie, anche in Aria di mare il protagonista (Massimo Viviani), inizia seguire alcuni strani casi riguardanti strani omicidi avvenuti a Pineta, piccola cittadina toscana. Massimo non è un poliziotto ma un semplice proprietario di un bar, un tempo promettente matematico. L'uomo ha però deciso di dedicare il resto della sua vita gestendo un piccolo locale e trasformandolo in un punto di ritrovo per l'intera collettività. Dopo quanto accaduto del capitolo precedente, Massimo è molto provato e fragile, tanto da soccombere sotto il peso della depressione e dell'abuso di alcol e droghe. A fare da cornice agli avvenimenti che si susseguiranno nell'episodio ed all'indagine condotta da Massimo, ci saranno i quattro vecchietti di Pineta che immancabilmente siederanno ai tavolini del BarLume, spettegolando su quanto accaduto nel piccolo centro toscano. Massimo riuscirà, ancora una volta, a risolvere brillantemente il caso grazie ad un'astuta intuizione legata alla presenza in paese di un noto musicista di fama internazionale.

