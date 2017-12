IL SEGRETO / Camila in preda ai dubbi: cos'è accaduto a Hernando in sua assenza? (Anticipazioni 20 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 20 dicembre: Camila si rende conto che qualcosa è cambiato in Hernando durante la sua assenza e si sfoga con l'amica Lucia...

20 dicembre 2017 Redazione

Il Segreto

Il Segreto torna oggi su Canale 5 riportando in scena la brutta sorpresa per Camila, dopo il suo ritorno dal viaggio a Madrid. La padrona di casa non ci metterà molto a rendersi conto che qualcosa è cambiato nel marito, diventato assente e nervoso, oltre che freddo nei suoi confronti. Non potrà ovviamente sospettare che l'ha tradita proprio con Lucia e che quest'ultima continua a tormentarlo, ricordandogli ciò che è accaduto tra loro e provando nuovamente a sedurlo. Convinta che Hernando le stia nascondendo qualcosa, Camila finirà per sfogarsi proprio con la sua amica cubana che finirà per aumentare i suoi dubbi, facendole nascere il sospetto che Dos Casas possa avere un'amante (motivo per cui non intende avere nessun rapporto con la moglie). Lucia sembrerà dunque avere raggiunto il suo scopo, causando una crisi insanabile tra i due coniugi: quanto ci metterà Camila a scoprire il tradimento del marito?

Il Segreto: Beatriz scopre che Matias è fidanzato?

Se Camila avrà il suo bel da fare nello scoprire cos'è davvero accaduto a Hernando, nella puntata di oggi de Il Segreto Beatriz sarà felice ed emozionata all'idea di poter finalmente rivedere Matias. Sarà lui stesso, infatti, a chiederle un appuntamento e la giovane penserà che sia giunto il momento di chiarire le tante incomprensioni del passato, provando a ricostruire la loro relazione. Purtroppo però il figlio di Emilia avrà un altro difficile compito ovvero confessare a Beatriz il suo grande errore, confessandole altresì il fidanzamento con Marcela. Arriverà l'ora della resa dei conti tra loro? Proseguiranno le strane apparizioni alla Miel Amarga, dove Cristobal Garrigues sarà più che mai in preda alla pazzia: tra pianti di un neonato, ombre nella notte e voci misteriose, ci sarà molto di cui spaventarsi anche se il terribile individuo comincerà a pensare che dietro tali avvenimenti ci sia lo zampino di Donna Francisca. Sarà sulla strada giusta nel credere che la Montenegro ci abbia messo del suo?

© Riproduzione Riservata.