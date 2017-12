INDIETRO TUTTA 30 E L’ODE/ Anticipazioni 20 dicembre: seconda lezione con Nino Frassica e Renzo Arbore

Indietro tutta 30 e lode, anticipazioni 20 dicembre: Renzo Arbore e Nino Frassica con Andrea Delogu tornano in onda su Raidue per la seconda ed ultima serata dello show.

20 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Indietro Tutta 30 e lode

Oggi, mercoledì 20 dicembre, alle 21.05 su Raidue, va in onda il secondo ed ultimo appuntamento con Indietro Tutta 30 e lode. Per celebrare il trentesimo anniversario del celebre programma di Renzo Arbore e Nino Frassica che ha segnato un’epoca rappresentando una svolta per la televisione italiana, la Rai ha deciso di mandare in onda due puntate speciali dedicate ad Indietro tutta per permettere anche ai più giovani di scoprire i segreti di uno show che è amatissimo ancora oggi. La prima puntata di “Indietro tutta 30 e lode”, trasmessa mercoledì 13 dicembre, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi 3.888.000 spettatori pari al 19.2% di share (presentazione di 15 minuti: 3.655.000 – 14.1%). Ascolti importanti per la seconda rete della Rai che punta a raggiungere gli stessi risultati con il secondo appuntamento. Insieme a Renzo Arbore e Nino Frassica ci sarà Andrea Delogu per la seconda lezione di della "Libera Università VadeRetroMeglioaccussì".

ANTICIPAZIONI SECONDO APPUNTAMENTO

Cosa accadrà, dunque, nella seconda serata di Indietro tutta trenta e lode? Dopo il grande successo della prima serata, continua il viaggio nel passato con aneddoti, racconti e rivelazioni di un programma che resta attualissimo nonostante siano trascorsi trent’anni da quando andava in onda. Il secondo appuntamento sarà ricco di sorprese. Ci saranno, infatti, alcuni dei protagonisti storici di Indietro tutta con le loro gag e verranno analizzati quei personaggi che hanno reso popolare la trasmissione e che non sono stati analizzati nel corso della prima serata. Ci saranno, poi, le incursioni degli ospiti tirati in ballo a loro insaputa da Renzo Arbore. A partire dalle 22.30 ci sarà anche la diretta su Rai Radio2 con il commento de ‘I Sociopatici’ Gianfranco Monti e Claudio De Tommasi. Una serata imperdibile, dunque, per chi vuole trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

© Riproduzione Riservata.