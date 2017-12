ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Anticipazioni e cast: Bianca Atzei e Alessia Mancini tra i concorrenti

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast: arrivano le prime conferme ufficiali sui protagonisti del reality. In Honduras ci saranno anche Bianca atzei e Alessia Mancini

20 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi

Gabriele Parpiglia svela in esclusiva su Instagram Stories i nomi dei primi concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2018, in partenza il 22 gennaio. Il giornalista, durante una diretta sui social, ha confermato che il cast è stato chiuso e che in Honduras ci sarà sicuramente Francesco Monte. Sulle sue storie, poi, ha svelato i nomi degli altri concorrenti ufficiali. Confermata la presenza dell’ereditiera Elettra Lamburghini e di Corrado Tedeschi. Le sorprese, invece, sono rappresentate dalla cantante Bianca Atzei, reduce dalla partecipazione a Tale e Quale Show e dall’ex velina di Striscia la Notizia Alessia Mancini. Il nome dela cantante, tornata single dopo la fine della storia con Max Biaggi, era circolato nelle ultime ore ma da Parpiglia è arrivato l’annuncio ufficiale. Sull’Isola ci sarà anche la fashion blogger Chiara Nasti. Il cast della nuova edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, dunque, comincia a prendere forma.

ALESSIA MARCUZZI E STEFANO DE MARTINO GIA’ A LAVORO

Manca ormai un mese alla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e la macchina del reality si è già messa in moto. La conduttrice Alessia Marcuzzi e l’inviato Stefano De Martino hanno cominciato a registrare i primi lanci per la trasmissione. Ieri, negli studi Mediaset di Milano, Alessia e Stefano hanno ufficialmente dato il via alla nuova edizione dell’Isola. Sui social sono state diffuse le prime foto di quello che, probabilmente, sarà il primo lancio che andrà in onda su canale 5 per annunciare il ritorno dell’Isola dei Famosi 2018. In attesa di scoprire l’intero cast, per il momento, il pubblico sembra già apprezzare la scelta di Stefano De Martino come inviato che in Honduras porterà freschezza, allegria e la sua napoletanità che lo contraddistingue. Insomma, Alessia Marcuzzi è pronta ad eguagliare il successo del Grande Fratello Vip 2.

