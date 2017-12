Il contadino cerca moglie 3/ Anticipazioni sesta puntata 20 dicembre: Federico e Sofia

Oggi, mercoledì 20 dicembre, va in onda su FoxLife la sesta puntata de Il contadino cerca moglie 3, condotto da Ilenia Lazzarin. Cosa succederà nella fattorie dei contadini?

20 dicembre 2017 Redazione

Il contadino cerca moglie 3

Questa sera, mercoledì 20 dicembre, alle 21.15 su FoxLife (canale 114 di Sky) va in onda la sesta puntata de Il contadino cerca moglie 3, con la conduzione di Ilenia Lazzarin. Prima di scoprire le anticipazioni del nuovo appuntamento, facciamo il punto della situazione nelle fattorie dei contadini. Federico Monti, allevatore che vive alle porte di Milano, è corteggiato da Sara, Rosa e Sofia. Il viticoltore Andrea Caputo, laureato in economia, dovrà scegliere tra Alessandra, Johara e Valentina. In Cile Javier Rosseau Solar è corteggiato da Claudia, Agnese e Francesca. Il romagnolo Andrea Bellemmi alleva cozze. Le pretendenti del “contadino di mare” sono Michela, Catalina e Vanya. Infine Leonardo Manetti, coltivatore di giaggioli e poeta, è corteggiato da Anna, Anna Giulia e Grazia. Il contadino più chiacchierato su Twitter è Andrea: “Andrea è il classico tipo "no non ho voglia di discutere eh mi alzo e me ne vado" non in grado di conversare #ilcontadino” e “Ma Andrea che tipo di problemi ha? Te credo che cerca moglie ... ma mi sa che non la trova #ilcontadino”, sono alcuni dei commenti apparsi sul social durante l’ultima puntata.

Anticipazioni sesta puntata 20 dicembre

Nella sesta puntata de Il contadino cerca moglie 3 vedremo Leonardo, che ha avuto il suo primo incontro ravvicinato con Anna. In Cile Javier prima ha baciato Agnese, poi si è lasciato coccolare e baciare da Francesca e infine ha condiviso il letto con Agnese. Alle porte di Milano Federico ha finalmente concesso un appuntamento alla napoletana Sofia. Per Andrea C. le cose si mettono piuttosto bene in terra calabra, mentre per il romagnolo Andrea B. continuano a soffiare venti di tempesta. Ilenia Lazzarin chiederà ai contadini di eliminare una delle pretendenti? Nei giorni scorsi Ilenia Lazzarin ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook: “Direttamente dal #set de #ilcontadino: VACANZE DI NATALE IN CILEEEEE!”, ha scritto l’attrice di Un posto al sole. Nel video, realizzato in macchina, l’attrice e lo staff del programma ascoltano la celebre “Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)” di Scatman John, uscits nel 1994. In Italia la canzone conosciuta per essere stata utilizzata come colonna sonora del film “Selvaggi” di Carlo Vanzina.

© Riproduzione Riservata.