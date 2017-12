Imma Battaglia ed Eva Grimaldi/ "Vogliamo avere un figlio, o adottare un bambino profugo"

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, la coppia pronta a fare il grande passo! Confessione a Chi: "Ci piacerebbe avere un figlio o al massimo adottare un bambino profugo"

20 dicembre 2017 Anna Montesano

Eva Grimaldi e Imma Battaglia, cover Chi

È un Natale sicuramente speciale per Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. La coppia è uscita allo scoperto in occasione della partecipazione di Eva Grimaldi al reality L'Isola dei Famosi, rendendo pubblica la lor storia che dura da sette anni e oggi sono pronte anche ad avere un figlio! La coppia è stata intervistata dal settimanale Chi, con Eva Grimaldi che sottolinea come sia stato difficile vivere questa storia inizialmente anche per la famiglia che non ha preso bene la novità: "Tra l'altro questo sarà anche il primo Natale di Eva senza mamma Elvira, scomparsa a 93 anni, anche se tra le due famiglie, quelle di Imma ed Eva, non è stato sempre tutto rose e fiori... Avevo avuto solo fidanzati maschi e un marito: non se lo aspettavano. Nemmeno la mia mamma lo sapeva, ma forse se lo sentiva, perché adorava Imma. Mio fratello Francesco ha reagito malissimo inizialmente. Vive in provincia, ha un’impresa, i figli all’università, gli amici, tanti clienti affezionati. La gente chiacchiera".

LA COPPIA PRONTA AD AVERE UN FIGLIO

La Grimaldi è riuscita nel tempo a stringere un bel rapporto con la madre di Imma, Luisa. Da quando le due sono uscite allo scoperto tutto è cambiato in meglio: "Imma è la mia compagna e anche la mia terapista. Ero dislessica e balbuziente. Ma con Imma sono guarita e ho scoperto me stessa. Sono sempre stata eterosessuale e a 50 anni sono diventata lesbica. Anzi, mi sono innamorata di Imma. Di una persona speciale. Se non avessi incontrato lei, non sarebbe successo. Non potrei mai innamorarmi di un’altra donna". Infine la Grimaldi confessa il desiderio di avere un figlio oppure adottare un bambino profugo. La cosa certa è che la storia tra la Grimaldi e Imma Battaglia procede a gonfie vele.

© Riproduzione Riservata.