JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Foto, i due cantanti insieme a Seattle per un weekend romantico

Justin Bieber e Selena Gomez hanno trascorso un weekend romantico a Seattle, raggiungo la città con un volo privato (foto). E per le vacanze di Natale?

20 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Tutto procede per il meglio per Selena Gomez e Justin Bieber, dopo il clamoroso riavvicinamento ovvenuto qualche mese fa. Da allora la coppia è diventata inseparabile, facendosi vedere anche in pubblico anche se una conferma ufficiale su questa relazione deve ancora arrivare. Il motivo? Il parere contrario della famiglia di lei che non è ancora riuscita a dimenticare gli errori commessi da Justin in passato e che tanto hanno fatto soffrire la stellina della Disney. Lontani dai clamori mediatici, due degli artisti più amati al mondo hanno trascorso un romantico weekend a Seattle, trasferendosi nella piovosa città con un volo privato. Alcuni scatti ritraggono gli Jelena mentre salgono sul loro jet e appaiono visibilmente felici e sereni. Non sfugge soprattutto il sorriso del cantante canadese, che accena un balletto mentre cammina a fianco della sua attuale compagna (clicca qui per vedere le foto)

Justin Bieber e Selena Gomez: amore a gonfie vele per gli Jelena

Justin Bieber e Selena Gomez sono felici e innamorati, anche se non hanno fretta prima di rendere pubblica questa relazione. Lui deve infatti dimostrare di essere cambiato, come ammesso a E!News una fonte a lui vicina: "Selena e Justin stanno molto bene insieme. Justin è molto attento a Selena, si è davvero legato a lei. Stanno ancora imparando molte cose l’uno dell’altra in versione adulti". E nel rispetto delle reciproche famiglie, i due cantanti hanno deciso di trascorrere separati le vacanze di Natale: dopo il ritorno da Seattle, Selena volerà in Texas per festeggiare il 25 dicembre con i suoi genitori che ancora faticano a dare una seconda possibilità a Justin. Lui invece dovrebbe recarsi in Canada dalla madre, anche se nel caso di quest'ultima il ritorno di fiamma con Selena Gomez è stato accolto a braccia aperte. Riusciranno anche i Gomez a giungere alla stessa conclusione?

