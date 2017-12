L' ISOLA DELL'INGIUSTIZIA - ALCATRAZ/ Su Iris il film con Christian Slater (oggi, 20 dicembre 2017)

20 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Iris

MARC ROCCO ALLA REGIA

L'isola dell'ingiustizia - Alcatraz, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 23.50. Una pellicola drammatica del 1995 con il titolo originale "Murder in the first", vede nel cast la partecipazione degli attori Christian Slater, Kevin Bacon e Gary Oldman, un cast maschile niente male per un regista piuttosto sconosciuto in Italia che risponde al nome di Marc Rocco ma che con il Belpaese ha poco a che fare (nato nel 1962 da genitori americani, con la madre che si risposò due anni più tardi con l’attore italoamericano Alex Rocco, da cui il cognome). Sono relativamente pochi i film diretti dal regista, solamente 4 nell'arco di meno di 10 anni, anche se il suo nome appare in altre pellicole in qualità di produttore esecutivo. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

L' ISOLA DELL'INGIUSTIZIA - ALCATRAZ, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

1938. Henry Young finisce nella prigione di Alcatraz dopo una rapina del valore di 5 dollari ai danni di un negozio adibito ad ufficio postale. Il penitenziario è noto per i suoi metodi duri e spietati, ma Young non fa nulla per favorire una pena più morbida nei suoi confronti, dopo un tentativo fallito di evasione, infatti, egli finisce in isolamento per un periodo di tre anni da trascorrere nei sotterranei del carcere, tutto ciò in seguito alla decisione del direttore del carcere James Humson e del condirettore Milton Glenn, ancor più senza scrupoli. Secondo la legge è possibile lasciare in isolamento i detenuti per un arco di tempo massimo pari a 19 giorni, motivo per cui Young, dopo aver patito atroci torture, non appena esce dall’isolamento uccide il detenuto che aveva fatto la spia a proposito della sua tentata fuga. Duecento testimoni vedono consumarsi il delitto, il che porterà Young ad essere accusato di omicidio. Quando ormai il destino dell’uomo sembra segnato, gli viene assegnato un giovane avvocato d’ufficio, James Stamphill, che punterà il dito contro la metodologia e i trattamenti adottati dal carcere di Alcatraz e da tutto il sistema carcerario degli Stati Uniti, portando alla ribalta il caso di Young sino a farlo diventare un caso nazionale...

