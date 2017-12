LUCA ONESTINI DIVENTA BIONDO / Video, Giulia De Lellis si complimenta e lancia dei consigli (GFVip 2)

Luca Onestini diventa biondo e Giulia De Lellis si complimenta con lui per la scelta fatta (video). Non solo, la influence ha anche dei consigli per l'amico...

20 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Luca Onestini è stato una delle più belle sorprese del Grande Fratello Vip 2: arrivato in finale, l'ex tronista di Uomini e donne ha creato delle splendide amicizie all'interno della casa più spiata d'Italia. Oltre allo splendido rapporto con Raffaello Tonon, Onestini si è avvicinato molto anche ad Ivana Mrazova che continua a frequentare anche fuori dalla casa, tanto che si vocifera che tra loro stia nascendo una vera relazione sentimentale. Ma anche il rapporto con Giulia De Lellis, dopo un inizio difficile, è uscito fortificato da questa esperienza televisiva. Non è certo un caso che i due volti di Uomini e donne si siano visti più volte insieme ad altri ex compagni di avventura e del sempre presente Andrea Damante. Dopo cene e spa, Giulia ha espresso anche il suo punto di vista dopo avere visto su Instagram la foto dell'amico con un nuovo colore di capelli. E del resto, chi meglio della influencer, poteva dare dei consigli all'amico Luca sul suo nuovo look e sul modo di mantenerlo perfetto a lungo?

Luca Onestini e i consigli di Giulia De Lellis

Luca Onestini ha deciso di schiarire il colore dei suoi capelli e ha pubblicato su Instagram un video con il suo nuovo look (clicca qui per vedere le immagini). Tale filmato non è passato inosservato agli occhi dell'amica Giulia De Lellis che, anche se nelle scienze e in storia (ecc. ecc.) non ha molte conoscenze come evidenziato nella sua esperienza al Grande Fratello Vip 2, in fatto di moda e di look non è proprio l'ultima arrivata. Ecco perché ha subito deciso di intervenire su Instagram, dicendo la sua all'amico e dandogli un consiglio per cercare di mantere il più a lungo possibile tale colorazione. La fidanzata di Andrea Damante ha infatti commentato il video come segue: "Ohhh ca**o molto meglio ahahahah. Adesso mi raccomando, mantieli freddi così. Stai benissimo". E se c'è l'approvazione dell'esperta, Luca può stare tranquillo....

