LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA/ E’ Amore? Per i fans manca solo la conferma ufficiale (Grande Fratello Vip 2)

20 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

I fans di Luca Onestini e Ivana Mrazova non hanno alcun dubbio: tra l’ex tronista e la modella ceca del Grande Fratello Vip 2 è nato l’amore e manca solo la conferma ufficiale. Luca e Ivana sono sempre più vicini e trascorrono ogni occasione insieme. Tutti gli ex inquilini della casa più spiata d’Italia fanno il tifo per la coppia al punto che Cecilia, nel corso di una delle ultime puntate di Mattino Cinque prima della pausa natalizia aveva spinto la Mrazova a tuffarsi tra le braccia di Luca dando ascolto al suo cuore. Ivana, da parte sua, pur ammettendo di stare davvero bene in compagnia dell’ex tronista, non si sente ancora pronta a cominciare una nuova relazione dopo aver chiuso quella con il suo ex. I fans, però, non credono affatto che tra lei e Luca ci sia solo un rapporto d’amicizia. Il feeling, nato nella casa più spiata d’Italia, sta diventando sempre più forte e i sorrisi, gli abbracci e i baci che si scambiano anche in pubblico sembrano dar ragione ai fans. Luca e Ivana, dunque, stanno insieme? Gli ammiratori dei due ex gieffini non hanno dubbi e pensano che i due stiano aspettando solo il momento giusto per annunciarlo.

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA, LE NUOVE RIVELAZIONI DI GABRIELE PARPIGLIA

Ad interessarsi della vita privata di Luca Onestini e Ivana Mrazova non ci sono solo i fans ma anche gli addetti ai lavori. L’ex tronista e la modella, infatti, sono seguiti dai paparazzi, alla ricerca della foto che che confermerebbe la relazione tra i due. Ad essere convinto che i due gieffini stiano insieme è anche Gabriele Parpiglia che, durante una diretta sui social, ha detto di essere convinto che Luca e Ivana stiano insieme ma di non capire il motivo che li spingerebbe a negare tutto. Il giornalista, però, ha precisato che la sua è una semplice opinione. Al momento, dunque, non ci sarebbero ancora prove che confermerebbero l’amore tra Luca e Ivana. Sui social e agli eventi, tuttavia, i due non solo si mostrano insieme ma sono anche sempre felici e sorridenti.

