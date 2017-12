Luca Onestini e Raffaello Tonon verso L’Isola dei Famosi 2018/ Gli Oneston volano in Honduras? Lo scoop

Luca Onestini e Raffaello Tonon all'Isola dei Famosi 2018? La coppia di amici vola in Honduras dopo la seconda edizione del Grande Fratello Vip? Lo scoop di Novella 2000.

20 dicembre 2017 Valentina Gambino

Luca e Raffaello verso l’Isola 2018?

Luca Onestini e Raffaello Tonon volano all’Isola dei Famosi? A distanza di circa un mese dall’inizio ella 13esima edizione in onda al lunedì sera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, iniziano oggi le indiscrezioni sul cast che potrebbe sbarcare in Honduras. Dopo le confidenze di Gabriele Parpiglia, del settimanale Chi e di Riccardo Signoretti, anche la versione web di Novella 2000 ha lanciato il suo golosissimo pettegolezzo. Secondo voci di corridoio attendibili, i due amici starebbero iniziando a preparare i bagagli per volare verso il reality show dedicato alla sopravvivenza. Alessia Marcuzzi è stata riconfermata per condurre il programma mentre Stefano De Martino, ha preso ufficialmente il posto di Stefano Bettarini, inviato della scorsa edizione. In lizza con il ballerino campano, c’era anche Daniele Bossari, conduttore di Mistero e attuale vincitore del Grande Fratello Vip. Gli Oneston, hanno piacevolmente allietato le dinamiche della Casa più spiata d’Italia e chissà se, dopo la scorpacciata di esposizione mediatica, la coppia di amici non voglia proseguire verso la conquista totale dei reality show Mediaset.

Luca e Raffaello verso l’Isola 2018? Tutti gli altri nomi

Secondo Novella 2000 poi, oltre ai nomi che si sarebbero evidenziati nelle scorse ore, potrebbero aggiungersi anche quelli di Orietta Berti e Brigitte Nielsen, in trattativa proprio in queste ore. Secondo il settimanale di 'Chi', voleranno in Honduras l’ex letterina Alessia Mancini, la cantante Bianca Atzei, la showgirl Cecilia Capriotti e la ballerina di Colorado Paola Di Benedetto. Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez e l’esuberante ereditiera Elettra Lamborghini. Gabriele Parpiglia in rete ha aggiunto i nomi della fashion blogger Chiara Nasti, il conduttore Corrado Tedeschi e Marco Ferri, figlio dell’ex calciatore Riccardo. In ultimo, Riccardo Signoretti ha aggiunto Eva Henger, l’ex ragazzo della terza C Fabrizio Bracconeri, il sensitivo Craig Warwick, l’attore Kaspar Capparoni, l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo, l’attore Nino Formicola e l’attrice Nadia Rinaldi. Chi saranno i reali concorrenti che voleranno in Honduras dal prossimo 22 gennaio per la 13esima edizione de L’Isola dei Famosi? Luca Onestini e Raffaello Tonon sarebbero proprio un colpaccio niente male! Staremo a vedere cosa accadrà.

