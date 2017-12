MUSIC/ Oggi, 20 dicembre, non va in onda. Paolo Bonolis torna sabato su Canale 5

La terza e ultima puntata della seconda stagione di "Music" non andrà in onda oggi, mercoledì 20 dicembre, ma sabato 23 su Canale 5. Troppe "sconfitte" per Paolo Bonolis?

20 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Paolo Bonolis conduce Music

La terza e ultima puntata della seconda stagione di Music non andrà in onda oggi, mercoledì 20 dicembre. Al suo posto Canale 5 manderà in onda il film di Natale “Una tata magica”. L’ultimo appuntamento con il programma di Paolo Bonolis andrà in onda in prima serata sabato 23 dicembre. Il cambio di collocazione è, molto probabilmente, legato ai bassi ascolti fatti registrare nei due precedenti appuntamenti. La prima puntata del 6 dicembre ha registrato 3.222.000 spettatori pari al 15.3% di share, venendo “battuto” dal film in prima tv Io Che Amo Solo Te su Rai 1 che ha conquistato 4.358.000 spettatori pari al 18.7% di share. Mentre la seconda puntata di Music, in onda il 13 dicembre, ha raccolto davanti al video 3.089.000 spettatori pari al 15.1% di share, mentre su Rai 2 “Indietro Tutta 30 e l’Ode” ha raggiunto 3.888.000 spettatori pari al 19.2% di share. Per evitare di subire un'altra sconfitta dallo speciale con Arbore e Frassica, Mediaset ha deciso di sposare il programma di Paolo Bonolis a sabato quando dovrà vedersela con “I Soliti ignoti - Speciale Telethon” su Rai 1e la partita di Seria A Juventus-Roma, in onda però solo sulle pay tv.

OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA DI MUSIC

Al momento non sono ancora stati confermati gli ospiti del terzo e ultimo appuntamento della seconda stagione di Music. Noel Gallagher dovrebbe essere l'ospite internazionale più atteso. L’ex Oasis ha da poco pubblicato l'album “Who built the moon”. Tra gli ospiti previsti per questa seconda stagione anche l'ex tennista John McEnroe, vincitore di 7 titoli del Grande Slam e numero 1 del mondo per quattro anni di seguito dal 1981 al 1984. La rivalità del tennista americano con Björn Borg è diventata un film - “Borg McEnroe” - interpretato da Shia LaBeouf e Sverrir Gudnason. Tra i possibili ospiti anche il dj e produttore Giorgio Moroder a Max Pezzali.

