PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 20 dicembre 2017 : il Cancro aspetta delle risposte, Pesci forti

Oroscopo di oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, di Paolo Fox. Il Cancro è in cerca di risposte, Pesci al top mentre l'Acquario stanchissimo in questo periodo è da considerarsi un flop.

20 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 20 DICEMBRE 2017

Andiamo ora ad analizzare uno per uno tutti i segni zodiacali dall'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Partiamo dai segni di Sagittario e Toro. Il Sagittario vive un momento di corsa senza prendersi mai una pausa e vivendo sempre e comunque delle tensioni non facili da superare. C'è bisogno di mettere a posto una serie di situazioni sospese. Sono tre giorni importanti. Il 2018 sarà un anno di grande importanza. Per chi ha progetti questi saranno positivi entro la primavera. Quello del Toro è un oroscopo interessante per chi vuole risolvere problemi del passato. Possono arrivare delle proposte interessanti anche in amore. Giovedì la Luna sarà dissonante. Da sabato ci si lascia andare a una relazione e a rapporti con le persone, perché gennaio sarà il mese buono per recuperare. In questi dieci giorni però non si devono assolutamente fare degli errori.

CANCRO IN CERCA DI RISPOSTE: NÈ CARNE NÈ PESCE

Passiamo a guardare da vicino i segni zodiacali che per la giornata di oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, vengono considerati né carne né pesce. Lo facciamo tramite l'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele. L'Ariete vive un momento contrastante e difficile da accettare. La Luna dissonante mette sul percorso del Toro dei problemi, che però con un po' di impegno potranno essere affrontati e superati. Serve essere ottimisti, ma c'è bisogno anche di impegno nel tentare di risolvere le situazioni. Il Cancro aspetta delle risposte se continuare in amore e lavoro diverse situazioni che al momento non regalano certezze. Si è liberi da ogni impedimento e sicuramente queste sono giornate molto interessanti dal punto di vista dei sentimenti. Attenzione però a voler fare le cose con troppa fretta perché si potrebbe dover agire e rendersi presto conto che serve essere attivi di fronte alle situazioni.

PESCI IN CRESCITA, ACQUARIO STANCO: TOP E FLOP

Partiamo il viaggio nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele partendo dai segni zodiacali che vanno considerati top e flop. I Pesci vedono Saturno e Giove entrare in un transito positivo e possono portare a vivere dei grandi e interessanti progetti. Anche nel campo sentimentale le situazioni sentimentali regaleranno delle risposte molto interessanti. L'Acquario invece è stanco e non riesce a superare i problemi che si pongono davanti giorno dopo giorno. Nonostante questo il momento complicato dovrebbe passare nel giro di poche settimane, perché il cielo dice che sarà un 2018 molto positivo. Il Sagittario vive sempre di fretta e avrebbe bisogno di riposare un pochino. In Primavera dovrebbero arrivare delle risposte molto interessanti sotto diversi punti di vista. La Bilancia deve lottare contro Saturno che è in un momento complicato e che regala delle difficoltà non facili da accettare.

