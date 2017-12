Paola Perego molestata da un politico/ "Mi ha sbattuta al muro, mi salvai con una bella ginocchiata"

Paola Perego molestata da un politico: “Mi ha sbattuta al muro, ma mi salvai con una bella ginocchiata e scappai”. Le ultime notizie sulla conduttrice televisiva

20 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Pronta a rientrare in Rai dopo la pausa forzata, Paola Perego ha deciso di rivelare un episodio inedito. Anche lei è stata vittima di molestie sessuali, ma non riguardano il mondo dello spettacolo. Chi l'avrebbe molestata è infatti un politico. «Anni fa sono stata attaccata al muro da un politico. È la prima volta che lo racconto e non dirò mai il nome perché non mi interessa», ha rivelato Paola Perego al Corriere della Sera. La conduttrice ha spiegato di essersela cavata, di essere cioè riuscita ad uscire da una situazione che rischiava di diventare più che sgradevole: «Eravamo nel suo ufficio e mi salvai con una bella ginocchiata dove non batte il sole come diceva mia mamma». Un racconto crudo quello di Paola Perego, che però ha aggiunto altri dettagli: «Al primo showroom a 16 anni mi accompagnò mamma. E appena mi lasciò sola con questo tipo, lui si avvicinò sul divano e mi disse: “Andiamo a letto?”. Scappai di corsa».

PAOLA PEREGO: IL RACCONTO SULLE MOLESTIE E IL RITORNO IN TV

La carriera di Paola Perego è deragliata nel marzo scorso, per un cartello sulle donne dell'Est pubblicato dal suo programma, “Parliamone sabato”. La trasmissione fu sospesa tra accuse di sessismo e la popolare conduttrice uscì temporaneamente dalla tv pubblica. Ora si prepara a salire al timone di “SuperBrain - Le supermenti”, dal 12 gennaio in prima serata su Raiuno. Dopo mesi di silenzio, dunque, Paola Perego torna a parlare della bufera che l'ha travolta: «Stavo preparando una causa per danni morali, di immagine e biologici perché sono stata molto male fisicamente». Poi ha incontrato Mario Orfeo, il nuovo direttore generale della Rai: «Mi ha detto che sono una risorsa importante per l'azienda. Ha conquistato la mia fiducia, gli ho creduto e da lì siamo ripartiti». Ora però ammette di avere un po' di paura a tornare in video: «Stavolta però ho un po' di paura a tornare in video: mi immagino al primo ingresso in studio e mi manca l'aria». Tra l'altro festeggia quest'anno 35 anni di lavoro in tv, una carriera cominciata come modella «perché avevo bisogno di lavorare».

