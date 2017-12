RAFFAELLO TONON/ Natale con Corrine Cléry, ma senza Luca Onestini

Raffaello Tonon trascorrerà il Natale con Corinne Cléry, con cui ha stretto un bel rapporto di amicizia durante la convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2.

20 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Raffaello Tonon

Nella casa del Grande Fratello Vip 2, Raffaello Tonon ha trovato davvero dei buoni amici. Non parliamo solo di Luca Tonon. Infatti il conduttore e opinionista passerà il giorno di Natale insieme a Corinne Cléry, con cui aveva fatto il suo ingresso nella casa del reality. A rivelarle come festeggerà il 25 dicembre è stato lo stesso Tonon in una recente intervista, dove ha raccontato di aver ricevuto un invito da parte dell’attrice francese. “Trascorrerò il Natale a casa di Corinne Cléry. Nella Casa parlavamo del Natale solitario che mi attendeva, magari in qualche meta esotica, e lei è stata così carina da invitarmi nel suo casale, dove si intratterrà con alcuni amici. Ho accettato molto volentieri l’invito”, ha spiegato Raffaello al settimanale Mio. È cosa nota che il vincitore de La Fattoria non ha un rapporto idilliaco con la sua famiglia. “Sono il frutto di persone che non sono state in grado di fare i genitori . Stimo mia madre come donna, ma meno come mamma. Mio padre l'ho completamente rimosso dalla vita e sarà così per sempre. Mio papà è un pezzo di carne con gli occhi”, aveva raccontato nella casa del Grande Fratello Vip 2.

NATALE SENZA LUCA ONESTINI

Nei giorni scorsi Raffaello Tonon ha conosciuto Angelo Costabile, il compagno di Corinne. Per il 25 dicembre a casa di Corinne Clery ci saranno altri amici, ma non Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e Donne è molto affezionato alla sua famiglia, come ha rivelato più volte dentro la casa del GF Vip, e quasi sicuramente trascorrerà le feste natalizie in Emilia Romagna. A meno che non decida di festeggiare il Natale con Ivana Mrazova. Anche se non trascorreranno le feste insieme, gli Oneston sono più affiatati che mai: “L’amicizia con Luca è stata inaspettata ed è indelebile”, ha detto Tonon a Mio. Nessuna “rivalità” con Ivana, con cui il conduttore ha stretto anche con la modella un bel legame.

© Riproduzione Riservata.