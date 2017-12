Rai rinuncia alla Formula 1/ Mondiali a Sky, pochi GP in chiaro su TV8? La Tv di Stato “tradisce” gli italiani

20 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Rai rinuncia alla Formula 1 (Foto: LaPresse)

La Rai rinuncia alla Formula 1: il Mondiale del 2018 verrà trasmesso in esclusiva da Sky. Per seguire la sfida tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, dunque, bisognerà pagare. Nessuna gara verrà trasmessa in chiaro, né in diretta né in differita, dalla Tv di Stato. Le redini della Formula 1 finiscono dunque completamente nelle mani della piattaforma satellitare, che potrebbe trasmettere in chiaro alcune gare su TV8. Pare che la Rai abbia preferito puntare sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, su forte spinta politica di Giovanni Malagò (presidente del Coni) e starebbe pensando di virare sulla Champions League di calcio per l'anno prossimo, la cui esclusiva però è tornata a Sky. Peccato però che le gare che disputeranno gli azzurri in Corea saranno in orari notturni, quindi con dati di ascolto risibili. Nel palinsesto 2018 della Tv di Stato non c'è spazio per i Gran Premi, neppure per un pacchetto molto ridotto di gare. Questa è la situazione attuale, anche se il promotore Liberty Media si è dato tempo fino a metà gennaio per definire gli accordi triennali. Stando a quanto riportato da Motorsport, la decisione affonderebbe le radici nel crollo di audience di Raiuno in prima serata, che fa calare anche la raccolta pubblicitaria. L'idea è di trattare la Champions League con Sky.

LA RAI MOLLA LA FORMULA 1, UNA SCELTA INCOMPRENSIBILE...

Brutte notizie per gli appassionati di Formula 1 che non sono abbonati a Sky: dovranno sperare nelle gare in chiaro su TV8 per seguire Ferrari & Co. La Rai ha deciso clamorosamente di defilarsi. La mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali (che verranno molto probabilmente trasmessi da Mediaset), avrebbe dovuto spingere la Rai a fare un importante investimento per trasmettere in diretta quelli di Formula 1, anche perché si preannunciano molto interessanti. Il disimpegno invece dovrebbe essere totale. La speranza dei tantissimi appassionati italiani di Formula 1 (e Ferrari) è che la Tv di Stato ci ripensi, infatti hanno lanciato online una petizione per provare a smuovere le acque. Finora ha raccolto più di mille firme, ma la speranza è che ne accumuli molte di più. Restano le perplessità sulla strategia di Mario Orfeo: perché spendere soldi per le Olimpiadi Invernali e non difendere la Formula 1? Prepariamoci intanto a vedere la F1 a pagamento, con TV8 che potrebbe trasmettere in chiaro solo alcune gare, come accade già per la MotoGp.

