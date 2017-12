SELVAGGIA ROMA E LUCA MUCCICHINI / Lui annuncia la nuova rottura: "I limiti sono stati fortemente superati"

Selvaggia Roma e Luca Muccichini si sono lasciati: l'annuncio è stato fatto da lui, attraverso un lungo post nel quale ha chiarito le ragioni di una decisione così inaspettata.

20 dicembre 2017 - agg. 20 dicembre 2017, 11.47 Redazione

Selvaggia Roma

Selvaggia Roma continua a far parlare di sé anche se questa volta non è la sua relazione con Francesco Chiofalo a suscitare l'interesse del popolo del web. Dopo la fine della storia con il fidanzato con il quale aveva condiviso l'esperienza a Temptation Island, infatti, Selvaggia si era riavvicinata ad un suo precedente amore. Il fatto era stato ampiamente sbandierato dallo stesso Francesco, che sui social network aveva rivelato ai suoi followers come la sua ex si sia velocemente rifatta una vita. Di lì a poco, il ritorno di fiamma con Luca Mucchichini era stato confermato anche dalla Roma, che aveva però messo le cose in chiaro su di un fatto: esso era avvenuto solo dopo la rottura definitiva con il personal trainer. Ma anche questa relazione non ha avuto una lunga durata...

Luca Muccichini ha lasciato Selvaggia Roma

La storia d'amore tra Selvaggia Roma e Luca Muccichini è durata meno del previsto, come confermato dal post scritto dal diretto interressato a Gossip Tv. Il motivo? Secondo quanto da lui scritto, Selvaggia avrebbe rifiutato la convivenza, facendo capire a Luca di non essere pronta a creare una relazione stabile: "A malincuore mi trovo costretto a prendere una decisione che non avrei mai pensato di dover prendere in così breve tempo. La fine del rapporto tra me e Selvaggia.. La nostra è stata da sempre una passione folle che ci ha legato all'unisono... una forte sintonia passionale travolgente...che superava ogni cosa sbagliata che succedeva tra noi.". Luca continua, ammettendo che la Roma ha superato ogni limite di sopportazione: "Però tutto ha un limite ed ora i limiti sono stati fortemente superati.. Non mi aspettavo un cambio così repentino da parte sua,forse dei ripensamenti. (...) Con un messaggio mi ha comunicato che la convivenza secondo lei è stata una scelta affrettata..che non mi vuole lasciare ma neanche convivere con continui scontri. Io dico che per chi affronta una convivenza con un sentimento vero gli scontri devono essere costruttivi e non un motivo di fine..".

