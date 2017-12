SPY/ Su Iris il film con Geena Devis e Samuel L.Jackson (oggi, 20 dicembre 2017)

Spy, il film on onda su Iris oggi, mercoledì 20 dicembre 2017. Nel cast: Geena Devis, Samuel L.Jackson, Patrick Malahide e Yvonne Zima, alla regia Renny Harlin. Il dettaglio della trama.

20 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Iris

NEL CAST GEENA DEVIS

Spy, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione e drammatica che è stata affidata alla regia di Renny Harlin, regista finlandese che ha curato la regia di moltissimi film hollywoodiani come Hercules - La leggenda ha inizio, Nella mente del serial killer, L'esorcista - La genesi, Cliffhanger - L'ultima sfida e The Convenat. Parte del cast di Spy è formato da grandi attori americani del calibro di Geena Devis e Samuel L. Jackson che sono stati affiancati poi da Patrick Malahide, Yvonne Zima, Kenan Thompson, Craig Bierko e Tom Amandes. Patrick Malahide, che interpreta Leland Perkins, è un attore inglese apparso in Quills - La penna dello scandalo, La fortezza: segregati nello spazio, Billy Elliot, Ritorno a Brideshead e Un uomo senza importanza. Il titolo originale di Spy è The Long Kiss Goodnight. La pellicola è uscita nei cinema americani a partire dal dicembre del 1997, riscuotendo un certo successo di pubblico e critica. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

SPY, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La protagonista del film è Samantha Caine, una giovane donna che a seguito di una gravissima forma di amnesia ha dimenticato completamente qualsiasi particolare riguardante il suo passato. Passa diverso tempo e, a seguito di un incidente automobilistico, la sua mente viene nuovamente scossa, permettendole di riportare a galla alcuni pezzi del suo passato. E così, Samantha inizia a ricordare di essere uno straordinario agente segreto noto come Charly Baltimore. Grazie all'aiuto di un astuto detective, Mitch Henessey, riesce ad assumere nuovamente il controllo della sua mente. Charly, nel frattempo, è braccata da una schiera di individui che la vogliono morta. Dovrà darsi da fare per riconquistare le sue abilità e salvare la sua vita e quella di sua figlia.

© Riproduzione Riservata.