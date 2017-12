STRISCIA LA NOTIZIA/ L'inviato Luca Abete e la campagna #NonciFermaNessuno

Striscia la notizia torna questa sera, mercoledì 20 dicembre, alle 20,40 su Canale 5. Michelle Hunziker ed Ezio Greggio presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva

Questa sera, mercoledì 20 dicembre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto alla trentesima edizione. Ieri sera l’appuntamento con Michelle Hunziker d Ezio Greggio è stato seguito da una media di 4.475.000 spettatori con uno share del 17.2%. Il programma di casa Mediaset ha così incassato un’ulteriore sconfitta: su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha conquistato 5.623.000 spettatori con il 21.8%. Nello studio di Canale 5 ritroveremo le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabbibo durante la sigla finale.

Luca Abete e la campagna #NonciFermaNessuno

Luca Abete e gli universitari italiani hanno donato 15.000 chili di riso ai bisognosi aiutati da Banco Alimentare attraverso la campagna #NonciFermaNessuno: a ogni like sui social corrispondeva un chilo di riso. Il riso è stato donato da Penny Market Italia, che da anni sostiene il Banco Alimentare. La consegna dei doni alimentari è avvenuta ieri, martedì 19 dicembre, presso l’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano, alla presenza dell’inviato di Striscia la notizia e ideatore del progetto e di Eugenio il genio. “Il nostro obiettivo è rivoluzionare il concetto di donare lo abbiamo fatto appoggiando il lavoro dei volontari del Banco Alimentare con un meccanismo virtuale, a colpi di like sui social”, ha detto poco dopo la consegna Luca Abete. Il servizio dedicato all'iniziativa dovrebbe andare in onda questa sera a Striscia la notizia.

