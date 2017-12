Scomparsa, Fiction Rai/ Finale di stagione: il colpevole è il dottor Parini

La sesta e ultima puntata di Scomparsa si è conclusa ieri con la verità sulla morte di Sonia: la ragazza, infatti, è stata uccisa dal dottor Parini a causa del...

20 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Scomparsa, la fiction in onda su Rai Uno

È il dottor Parisi il colpevole per l'omicidio di Sonia e la scomparsa di Camilla. Quella notte, infatti,mentre si recava a casa dopo un turno in ospedale, il medico ha incrociato sulla strada la povera Sonia, che nel tentativo disperato di recuperare la sua amica Camilla dal festino organizzato da Turano, ha chiesto aiuto al padre del suo migliore amico. L'uomo si è quindi recato insieme a lei alla villa per portare via la figlia di Nora ormai priva di sensi, ma l'atmosfera amorale respirata in quel posto ha risvegliato i dolorosi ricordi di una moglie eccessivamente libertina, che prima di morire lo tradiva già da molto tempo. Nel tragitto per tornare a casa, l'uomo ha quindi accusato Sonia di essere una ragazza di facili costumi, e dal litigio successivo ne è nata la colluttazione che ha dato vita al tragico epilogo di questa storia. Camilla, in auto con loro, è riuscita miracolosamente a scappare, ma la sua successiva scomparsa non ha fatto altro che rafforzare l'alibi già granitico dell'illustre professore.

IL PRIMO SOSPETTATO

La misteriosa scomparsa di Camilla e l'omicidio di Sonia hanno portato alla luce una serie di torbidi segreti che si sono risolti soltanto con l'ultima puntata in onda ieri su Rai Uno. A finire nella scia dei sospettati anche Davide Giuliani, il migliore amico del vicequestore Giovanni Nemi che a causa della sua relazione extraconiugale con la vittima, è finito senza possibilità di appello nella lista dei sospetti. A rendere il tutto più difficoltoso, la sua rocambolesca fuga, che non ha fatto altro che complicare ulteriormente la situazione fino all'epilogo inatteso che ha portato alla sua morte. Quella dell'insegnante di windsurf è solo l'ennesima famiglia distrutta da questa tragedia, dal momento che prima di loro, a fare i conti con i sospetti per la scomparsa delle due ragazze sono stati Olga e Ugo Turano, sfiniti da una serie di apparenze che nascondevano una vita fatta di bugie e torbide relazioni. A pagare il prezzo più alto, però, i genitori di Sonia, Marianna e Fausto Iseo, distrutti dalla perdita di una figlia e dalla necessità di vendicare il torto subìto.

© Riproduzione Riservata.