UN POSTO AL SOLE/ Niko rinuncia alla professione di avvocato? (Anticipazioni 20 dicembre)

Anticipazioni Un postl al sole, puntata 20 dicembre: Niko rinuncia alla professione di avvocato? Angela scopre che tra Luisa e Franco è nato un sentimento...

20 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Sono stati tempi duri per Niko Poggi nelle ultime settimane di programmazione di Un posto al sole. Il figlio di Giulia e Renato si è infatti reso conto di quanto sia difficile essere un avvocato penalista, dovendo difendere il proprio cliente anche se colpevole. Quanto accaduto con Susanna ha inasprito i rapporti già complicati con Ugo, giunto a compiere scelte scorrette pur di riportare Luca Grimaldi in libertà. Anche la storia d'amore con la bella collega ne è uscita compromessa, aprendo una serie di dubbi nel ragazzo che fino a qualche mese prima appariva convinto della professione scelta. Niko si renderà conto di non essere adatto ad un simile lavoro (del fatto se ne erano già accorti da tempo i telespettatori di Upas!) e di non essere in grado di accettare l'esigenza di fare del male alle altre persone, riportando persino i criminali in libertà, pur di ottenere una vittoria in tribunale. Per questo motivo, come era evidente già da qualche giorno, giungerà all'unica decisione possibile: farà un passo indietro rinunciando ad un promettente futuro da avvocato?

Un posto al sole: Niko rinuncia, brutta sorpresa per Angela?

Nella puntata di Un posto al sole di questa sera, lo studio Navarra potrebbe trovarsi ad un bivio: i tre giovani avvocati hanno tentato l'impossibile pur di farsi conoscere a Napoli, ma la scelta di difendere Luca Grimaldi finirà per allontanare sia Susanna che Niko dai tanti progetti fatti insieme. E per i Poggi non sarà questo l'unico problema da affrontare: proprio nel momento in cui Angela si sentirà nuovamente vicina a Franco, pensando persino che un ricongiugimento sia ancora possibile, Bianca le riporterà la notizia che non avrebbe mai voluto ascoltare. Essa riguarderà la relazione di Boschi con Luisa? Insieme a queste vicende particolarmente complesse, non potranno mancare le solite scaramucce tra Raffaele e Otello riguardo il presepe di Palazzo Palladini. Il padre di Patrizio deciderà di togliere i pastori, convinto che finirà per creare dei problemi al suo rivale...

