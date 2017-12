UNA SPIA NON BASTA/ Su Italia 1 il film con Reese Witherspoon (oggi, 20 dicembre 2017)

Una spia non basta, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 20 dicembre 2017. Nel cast: Reese Witherspoon e Chris Pine Tom Hardy, alla regia Joseph McGinty Nichol.

Una spia non basta, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola comica che è stata diretta nel 2012 da Joseph McGinty Nichol, regista e sceneggiatore americano noto per aver curato la regia di film come 3 Days to Kill, Terminator Salvation, La babysitter e Charlie's Angels - Più che mai. Tra gli interpreti protagonisti del film troviamo Reese Witherspoon, Chris Pine Tom Hardy, Chelsea Handler, Til Schweiger, Laura Vandervoort, Leela Savasta e Angela Bassett. Reese Witherspoon, che veste i panni di Lauren Scott, è una nota attrice statunitense nata a New Orleans nel 1976. La sua enorme bravura le ha permesso di aggiudicarsi ben due Golden Globe per le interpretazioni in La rivincita delle bionde ed Election. Ha poi preso parte a Devil's Knot - Fino a prova contraria, Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, L'importanza di chiamarsi Ernest e Little Nicky - Un diavolo a Manhattan. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

UNA SPIA NON BASTA, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Tuck e Franklin, una coppia di agenti segreti molto affiatata e legata da un'inossidabile amicizia, vengono definitivamente sospesi dal servizio dopo una rocambolesca missione ad Honk Kong. Dopo anni di azione sul campo, i due sono così costretti a sedere dietro una scrivania, svolgendo semplici lavori d'ufficio. Tuttavia, il loro rapporto non sembra risentirne. La situazione cambia nettamente dopo l'arrivo di Lauren, la donna affascinante e misteriosa di cui entrambi si sono innamorati. Tra Tuck e Franklin nascerà una vera e propria sfida senza esclusione di colpi per tentare di conquistare il cuore della donna. Nel bel mezzo di questa buffa e spassosa sfida sentimentale, Lauren verrà rapita da Heinrich, il criminale internazionale che i due ex agenti della CIA hanno tentato di incastrare durante l'operazione di Honk Kong costata loro la carriera. I due saranno quindi costretti a collaborare nuovamente fianco a fianco per cercare di trarre in salvo la loro amata. Nel finale Lauren sceglierà Franklin, mentre Tuck rimetterà insieme i pezzi del suo matrimonio, fallito anni prima.

