UNA SPOSA PER DUE/ Su Rete 4 il film con Sandra Dee (oggi, 20 dicembre 2017)

20 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST SANDRA DEE

Una sposa per due, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 16.35. Una pellicola di genere commedia che è stata curata alla regia da Henry Levin nel 1962 mentre l'intera storia ha tratto ispirazione dal racconto romanzato dal titolo Un matrimonio perfetto. A comporre il cast di Una sposa per due sono Sandra Dee, Bobby Darin, Micheline Presle, John Lund, Cesar Romero e Stefanie Powers. Sandra Dee, che interpreta il personaggio di Chantal Stacy è stata una famosa attrice americana nata nel 1942 a Boyanne e scomparsa nel 2005 a Thousand Oaks. In gran parte dei ruoli che l'hanno vista protagonista, Chantal stasy ha vestito i panni di giovani donne ingenue e di sani principi. Tra le pellicole a cui ha preso parte nel corso della sua carriera ricordiamo Mistero in galleria, Prendila è mia, Quello strano sentimento e Le vergini di Dunwich. Ma ecco a voi, la trama del film nel dettaglio.

UNA SPOSA PER DUE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Chantal Stasy è un'affascinante giovane ragazza di Boston corteggiata da una gremita schiera di spasimanti. Mentre lei non sa decidersi su quale pretendente scegliere, il padre desidera ardentemente che sua figlia trovi un bravo ragazzo con cui sposarsi e costruire una famiglia. Quando Chantal scopre che dovrà trasferirsi a New York assieme ai suoi familiari, si mostra davvero entusiasta della notizia. Di fatti, in questo modo, potrà conoscere nuove persone ed altrettanti pretendenti. Appena arrivata nella grande mela, Chantal conosce Eugenio Wright, un affascinante fotografo che poco dopo accetterà di sposare. Dopo i primi mesi di matrimonio però il loro rapporto sembra incrinarsi, con Eugenio sempre più preso dal suo lavoro. Chantal è disperata e così chiede aiuto a sua madre. La donna, curiosamente, le consegna un manuale sull'addestramento dei cani, suggerendo a sua figlia di applicare le regole contenute nel libro all'interno del rapporto con suo marito. Con grande stupore di Chantal i suggerimenti del manuale funzionano alla grande, donando nuova linfa al rapporto con suo marito. Quando però quest'ultimo viene a conoscenza di quanto accaduto cercherà di vendicarsi, smascherando l'operato di Chantal.

